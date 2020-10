Gevelsberg: Teenager mit Messer und Schlagstock überfallen

Am Polizeipräsidium in Duisburg werden am 05. Februar 2020 von der Polizei neue Fahrzeuge - ein Ford und ein Mercedes - vorgestellt. Detailfoto mit dem Wappen der Polizei. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Gevelsberg. Mit Messer und Schlagstock in der Hand haben Unbekannte zwei Jugendliche am Busbahnhof in Gevelsberg ausgeraubt.

Am Sonntag gegen 18.15 Uhr bedrohten drei unbekannte Täter am Busbahnhof zwei 14- und 15-jährige Jugendliche, die dort an einer Haltestelle saßen.

Unter Vorhalt eines Messers und eines Schlagstocks forderten sie die beiden auf, ihnen Jacken und Bargeld zu geben. So erbeuteten sie zunächst 4 Euro.

Als einer der Geschädigten versuchte, mit seinem Handy den Notruf zu wählen, rissen sie ihn zu Boden. Daraufhin sind die beiden Geschädigte in ein nahe gelegenes Ladengeschäft geflüchtet. Ein Zeuge, der ein paar Meter weiter saß und den Überfall mitbekam, hat ebenfalls das Weite gesucht und ist ebenfalls in das Ladengeschäft gerannt.

Die Täter rannten mit dem Rucksack eines der Geschädigten in Richtung Gleise davon.

Die Täter wurden wir folgt beschrieben:

1) männlich, 180-185cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze blonde Haare, schwarz gekleidet;

2) männlich, 180-185cm groß, korpulent, südländisches Erscheinungsbild, leichter Oberlippenbart, schwarze Kappe, schwarze Winterjacke;

3) männlich, 170-175cm groß, leichter Bartansatz, schwarze Mütze, grün karierte Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02333-9166-4000 entgegen.