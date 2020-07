Gevelsberg: Straßen NRW erklärt Gehölzpflegemaßnahmen

Dirk Hartmann von der Straßenmeisterei Schwelm deutet an der Elberfelder Straße in Gevelsberg an, wie weit der Baum hinter dem Schild im Frühjahr über die Leitplanke ragt.

Gevelsberg. Dirk Hartmann von der Straßenmeisterei Schwelm erklärt in Gevelsberg, wieso die Verkehrssicherung direkt am Fahrbahnrand so wichtig ist.

Nachdem Straßen NRW Mitte Juni wieder Gehölzpflegearbeiten an der Rosendahler Straße durchgeführt hat, erntete der Landesbetrieb erneut harsche Kritik vonseiten der Stadt Gevelsberg. Dirk Hartmann, Betriebsdienstleiter der Straßenmeisterei Schwelm, hat das nun zum Anlass genommen, noch einmal zu erklären, wieso die regelmäßige Pflege des sogenannten Intensivbereichs wichtig ist – am Beispiel des Strückerbergs.

Gut eineinhalb Jahre ist es her, dass Straßen NRW Bäume und Sträucher am Rande der Elberfelder Straße hatte entfernen lassen. Was blieb, war die freie Sicht auf die Dächer der Stadt. Deren Bürgermeister Claus Jacobi hatte auf die Maßnahme mit Entsetzen reagiert. Aus seiner Sicht waren außer kranken ebenso gesunde Bäume verschwunden. Der Landesbetrieb hingegen hatte sich verteidigt und die Verkehrssicherungspflicht als Hauptargument ins Feld geführt (wir berichteten mehrfach).

Grün in Gevelsberg wächst wieder

Mittlerweile sind aus den übrig gebliebenen Baumstümpfen wieder Äste gewachsen, deren Blätter den Straßenrand bis zu einer gewissen Höhe in Grün tauchen. Unter der Leitplanke hindurch wächst es ebenfalls wieder in Richtung Fahrbahn. „Nächstes Frühjahr ist das Schild hier zum Beispiel zugewachsen“, sagt Dirk Hartmann von der Straßenmeisterei. Er steht vor einem der roten Pfeile auf weißem Grund, die anzeigen, dass eine schärfere Kurve bevorsteht. Die Hand hält er ein Stück weiter daneben, um zu zeigen, wie weit die Äste des jungen Baums hinter dem Schild dann über die Leitplanke ragen.

Absprache mit dem Kreis Der Ennepe-Ruhr-Kreis hatte nach den Gehölzpflegearbeiten an der Rosendahler Straße Mitte Juni bestätigt, dass Straßen NRW die Maßnahme nicht mit dem Kreis abgestimmt hatte. Bei größeren Maßnahme passiere das in der Regel aber, hatte Kreis-Sprecher Ingo Niemann gesagt. An der Rosendahler Straße habe es sich aber um Mäharbeiten und das Entfernen übrig gebliebener Baumstrukturen gehandelt. Aus Sicht des Kreises ein kleinerer und saisonaler Eingriff. Das Mähen des Seitenstreifens müsse zur Verkehrssicherung durchgeführt werden, da spiele die Brut- und Setzzeit keine Rolle.

„Ich muss die Schilder frei halten“, macht der Betriebsdienstleiter deutlich. Vorher werde der Baum also wieder bis auf seinen Stamm zurückgeschnitten. „Den Baum dahinter lass ich stehen, der wird wieder ein schöner Einzelbaum, wenn er nicht von Pilz befallen ist“, sagt Hartmann und deutet auf das Exemplar zweieinhalb bis drei Meter weiter hinter der Leitplanke. Der Bereich, der dort beginnt, ist der sogenannte Extensivbereich. Alles von der Leitplanke bis zum Beginn des Extensivbereichs ist der bereits erwähnte Intensivbereich.

„Der sollte frei gehalten werden“, erklärt Hartmann und betont: „Im Intensivbereich ist die Verkehrssicherung wichtig, wenn nämlich etwas passiert, ist Straßen NRW in der Pflicht.“ Da müsse sein Team auch schonmal großflächiger ran. „Da kann ich nicht im Klein-Klein mit dem Rasenmäher entlanggehen“, sagt der Betriebsdienstleister. Das sei schon personell nicht möglich. Hartmann und sein etwa 20-köpfiges Team seien für 314 Kilometer Straße zuständig – und zwar auf beiden Spuren. „Und da machen wir nicht nur Gehölzpflegearbeiten“, will er das Arbeitspensum verdeutlichen.

Arbeiten auch für Anlieger erledigt

Auch würden Anlieger an Straßen NRW herantreten, beispielsweise Landwirte, aber auch Privatleute, die darum bitten, dass der Landesbetrieb Hecken und Bäume, die von Straßen aus auf ihre Grundstücke ragen, schneidet. „Immer, wenn wir Gehölzpflege machen, versuchen wir, das auch zu erledigen“, sagt Hartmann.

Das Begleitgrün an der Elberfelder Straße hätte laut dem Betriebsdienstleiter eigentlich direkt nach den Arbeiten an der Rosendahler Straße Mitte Juni bearbeitet werden sollen. „Nach der Beschwerde der Stadt haben wir es dann gelassen“, verrät Dirk Hartmann. Bürgermeister Claus Jacobi hatte Straßen NRW unter anderem dafür kritisiert, dass die Gehölzpflegearbeiten an der Rosendahler Straße mitten in die Brut- und Setzzeit gefallen seien, also die Zeit, in der Tiere brüten beziehungsweise Junge zur Welt bringen.

Jacobi sprach von einem ökologischen Sündenfall und warf dem Landesbetrieb vor, keine Artenschutzprüfung im Vorfeld der Maßnahme durchgeführt zu haben. Auch ärgerte sich der Bürgermeister, dass Straßen NRW die Maßnahme im Vorfeld weder mit der Stadt Gevelsberg noch mit der unteren Naturschutzbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises abgesprochen hatte.

Straßen NRW weist Vorwürfe zurück

Straßen NRW hatte diese Kritik entschieden zurückgewiesen und betont, dass Mitarbeiter des Landesbetriebs vor Gehölzpflegearbeiten kontrollierten, ob Vögel oder andere Tiere in einem Grünstreifen nisten. Bezüglich der fehlenden Absprache hatte ein Sprecher gegenüber dieser Zeitung gesagt: „Straßen NRW ist zu keinerlei Abstimmung mit Städten und Behördenverpflichtet. Bei allen Sachen größeren Ausmaßes werden wir uns aber mit der Naturschutzbehörde und der Stadt Gevelsberg absprechen.“

Bei der Maßnahme an der Rosendahler Straße habe es sich um ganz normale Pflegearbeiten gehandelt, um den Sichtbereich für den Verkehr frei zu halten. „Man muss auch immer sehen: Es ist Straßenbegleitgrün. Wir sind hier nicht im Wald“, versucht Dirk Hartmann von der Straßenmeisterei die Wogen zu glätten.