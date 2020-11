Gevelsberg: Stadtarchivar Detlef Raufelder geht in Ruhestand

„Die Stadtarchivare in Gevelsberg waren fast alle Lehrer“, sagt Detlef Raufelder und zeigt auf die Porträt-Fotos seiner Vorgänger an der Wand. Er war in der Stadtverwaltung beschäftigt, als man ihn fragte, ob er die Aufgabe übernehmen möchte. Die nächsten 27 Jahre hatte er einen Hauptjob erst im Bauamt und dann als Personalrat, einen Zweitjob im Stadtarchiv und eine Aufgabe, die ihn erfüllte. Jetzt geht er in den Ruhestand, Zeit für die Gevelsberger Geschichte will er sich aber auch in Zukunft nehmen.

1973 Ausbildung begonnen

Das rechtliche Herz der Stadt Vor allem aber ist das Stadtarchiv das „rechtliche Herz der Stadt“, wie Detlef Raufelder es nennt. Hier werde die Basis des rechtlichen Handelns aufbewahrt, nämlich jeder Ratsbeschluss, jede Entscheidung, die je auf Papier gebracht wurde, ist hier zu finden. Alles Originale, alles wichtige Rechtsgrundlagen. Die politische Geschichte Gevelsbergs beginnt im Jahr 1846. Aus diesen Jahr entstammt das erste Protokollbuch der damaligen Gemeindeverordnungsversammlung von Mylinghausen. Erst 1867 wurde daraus Gevelsberg und mittlerweile aus der Versammlung die Ratssitzung. Und auch die Lesbarkeit wurde besser. Früher handschriftlich und in Sütterlinschrift, heute als Ausdruck aus dem Computer. Das älteste standesamtliche Dokument im Stadtarchiv ist übrigens eine Geburtsurkunde aus dem Jahr 1874. Familienforscher, Erbenermittler und die Nachlasskasse: Das Stadtarchiv ist für viele eine wichtige Anlaufstelle. Hier lagern Aktenbestände, Festschriften, Heimatbücher, alte Dokumente und viele historische Bilder. Zu den wichtigsten Dokumenten im Stadtarchiv zählen die Protokollbücher vom Amt Volmarstein, zu diesem gehörte Gevelsberg damals.

Detlef Raufelder sitzt an seinem Schreibtisch im Komplex der Grundschule Vogelsang und schaut auf den Bildschirm. Als er seine Ausbildung 1973 in der Verwaltung begann, gab es noch keine Computer. Es wurde mit Schreibmaschine geschrieben. Eines dieser altertümlich anmutenden Exemplare steht noch auf einem der Tische im Stadtarchiv. Eigentlich sollte hier nur Platz für alte Schriften und Dokumente sein, doch am Schultenhof ist so viel mehr zu entdecken.

400 Quadratmeter fasst das Stadtarchiv. Volle Regalwände, Bücherstapel, unzählige Ordner: In einem Raum stapeln sich etwa 20 Kartons mit dem Nachlass des Stadtchronisten Fritz Sauer. Es waren mal 100 Umzugskartons. 20 Regalmeter sind schon archiviert. Die Enkelin habe die Fotos und Dokumente dem Stadtarchiv überlassen.

Das Stadtarchiv Das Stadtarchiv wurde 1935 gegründet. Dr. Bruno Zierenberg , geb. am 23. August 1876, gest. am 12. Juli 1943, wurde durch Beschluss der Gemeinderäte am 22. Januar 1935 zum 1. Stadtarchivar der damaligen Stadt Gevelsberg bestellt. Damals war das Archiv in einem kleinen Zimmer im Dachgeschoss des Rathauses untergebracht und bestand aus 20 bis 30 Mappen. Seit 1986 befindet sich das Archiv in der Grundschule Vogelsang. Die weiteren Stadtarchivare : Luise Zündorf (1943-1953), Franz Overkott (1953-1970), Karlheinz Ligges (1970-1985), Helmut Klein (1985-1993). Wer das Archiv besuchen möchte, sollte vorab telefonisch oder per Mail einen Termin vereinbaren. Unter: 02332/60307 oder stadtarchiv@stadtgebelsberg.de Die Öffnungszeiten gelten coronabedingt aktuell nicht.

Auch Detlef Raufelders Geschichte ist mit der Stadt verbunden, auch wenn seine Vorfahren aus der Schweiz und aus der Nähe von Hildesheim kommen. Sein Vater ist im Stadtteil Vogelsang aufgewachsen. Und nicht am Vogelsang, wie manch einer sagt. „Da rege ich mich immer auf, wenn ich das höre“, sagt er und lacht. Das sei keine Straßen-, sondern eine Ortsbezeichnung, das „am“ gehöre da nicht hin. Und dann beginnt der Stadtarchivar zu erzählen, von 1486, als in einem Schriftstück von „Am Vogelsang“ die Rede ist. Der Name sei dann später auf den Stadtteil übergangen, dort, wo Detlef Raufelder mit seiner Frau gerne lebt und auch im Vereinsleben aktiv ist: seit mehr als 30 Jahren bei der Kirmesgruppe Vogelsang, fast 50 Jahre als Sozialdemokrat. Doch zurück zu „Am Vogelsang“: Raufelder gibt den Tipp: Wer sich für die Geschichte der Straßennamen in Gevelsberg interessiere, dem lege er Dr. Margret Korns Veröffentlichung ans Herz.

Veröffentlichungen Wer sich für Heimatkunde interessiert, der sollte sich die „Gevelsberger Geschichten“ anschauen. Sie können im Internet auf der Homepage der Stadt herunter geladen werden und beinhalten viele verschiedene Themen rund um die Gevelsberger Geschichte. Kurz vor der Fertigstellung steht Heft 18 „Feuerwehr(en) in Asbeck und Silschede.“ Aktuelles Projekt ist das Heimatbuch zu 800 Jahre Asbeck . Es fasst 500 Seiten, Detlef Raufelder hätte zwar Stoff für 1.200 Seiten gehabt, doch wer würde das lesen, sagt er und lacht. Die wichtigsten Aspekte herausarbeiten, auch das gehöre zu seiner Arbeit. „Das Buch ist so gut wie fertig.“ Die nächsten Projekte vom Stadtarchiv sind bereits in Planung Auch der Gevelsberger Heimatverein und die Silscheder Interessengemeinschaft befassen sich mit der Geschichte der Stadt Gevelsberg.

Jeden einzelnen Aufsatz habe Detlef Raufelder zwar nicht im Kopf, er wisse aber, wo er nachschauen könne: In seinem Computer, den er seit den 90er Jahren mit viel Inhalt bestückt hat. 18.000 Bücher, 18.000 Verzeichniseinheiten, Zeitungsbände ab 1895: „Hier wird alles gesammelt, was über Gevelsberg und von Gevelsbergern geschrieben wurde“, sagt Raufelder und führt durch die langen Gänge und gefüllten Räume voller Dokumente und Erinnerungen.

Die Geschichte der Schulen sei für Gevelsberg besonders gut heraus gearbeitet, was mit den Vorlieben des Stadtarchivare zu tun hatte. Detlef Raufelder habe keine Präferenzen oder Lieblingsthemen, außer vielleicht seine eigene Ahnenforschung, der er sich im Ruhestand mehr widmen möchte, aber das sei eine persönliche Sache. Beruflich betrachtet sei erst einmal alles interessant. „Wenn sich jemand bei mir meldet und sagt, er hätte alte Unterlagen gefunden, dann soll er die auf jeden Fall ins Stadtarchiv bringen. Wegwerfen kann man das immer noch, wenn es nichts ist.“ So manches Fundstück sei so aufgetaucht.

Vertrag unterschrieben

Ein Rundgang durch das Stadtarchiv Gevelsberg mit Stadtarchivar Detlef Raufelde. Foto: Carmen Thomaschewski / WP

„Ich habe so viel über Gevelsberg gelernt und erfahren“, sagt er und zeigt auf die Ordner, die neben ihm auf dem Tisch liegen. Ebenso eine unverhoffte Überraschung voller Namen und Daten zu Firmen, deren Gebäude längst nicht mehr stehen, und die kistenweise ins Stadtarchiv gebracht wurden. Eine spannende Lektüre, die manch einem irgendwann einen wichtigen Hinweis auf seine Vergangenheit geben kann.

Wer Familienforschung betreiben will, der soll sich im Stadtarchiv melden. Detlef Raufelder hat viele Tipps und weiß, wo und wie man suchen muss. Wann seine eigene berufliche Geschichte im Stadtarchiv endet? Nach seinem Ruhestand werde er stundenweise weiter für das Stadtarchiv da sein. Der Vertrag ist schon unterschrieben. „Ich hatte das große Glück, mein Hobby zum Beruf zu machen“, sagt er und freut sich, dass er weiter für das Stadtarchiv da sein kann. Weil er Freude an dieser Aufgabe hat, weil er noch einiges zu tun hat. Auch das gehört zur Geschichte, sie geht immer weiter und hat immer wieder etwas neues zu erzählen.