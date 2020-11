Gevelsberg: Sparkasse warnt Kunden vor dieser Betrugsmasche

Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter warnt davor, vermeintlichen Sparkassen-Mitarbeitern sensible Daten am Telefon zu verraten.

Gevelsberg. Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter nimmt aktuelle Fälle zum Anlass, ihre Kunden vor einer Betrugsmasche zu warnen.

Die Sparkasse Gevelsberg-Wetter warnt: „Nie sensible Daten am Telefon verraten”. Grund für diesen Hinweis sind aktuelle Fälle, in denen sich ein Betrüger als Sparkassenmitarbeiter ausgibt und Kunden vorgaukelt, er müsse Daten abgleichen.

„Wir fragen unsere Kunden weder nach PINs oder Passwörtern noch nach dem Inhalt möglicher Tresorfächer“, heißt es dazu von der Sparkasse. „Wenn das gefragt wird, ist sicher ein Betrüger am Werk.” Der angebliche Mitarbeiter hat jeweils nach vertraulichen Daten gefragt (Kontonummer, Kontostand, Datum der letzten Buchung auf dem Konto, Inhalt eines eventuellen Schließfaches, etc.)

Sparkasse spricht von Dreistigkeit

Der Anrufer sagte dem Kunden beispielsweise, dass wegen eines Betrugsfalles eine Überprüfung des Kontostandes erforderlich sei oder eine Praktikantin/Auszubildende unerlaubt Zugriff auf Kundenschließfächer genommen habe.

Die Fragen des Anrufers allerdings hätten mit der Arbeit eines echten Sparkassenmitarbeiters nichts zu tun: „Unsere Mitarbeiter erfragen niemals sensiblen Daten am Telefon. Wer nach seiner PIN, nach persönlichen Daten, nach Passwörtern oder dem Kontostand gefragt wird, kann es nur mit einem Betrüger zu tun haben. Es ist erschreckend, mit welcher Dreistigkeit immer wieder versucht wird, arglosen Menschen unter Vorspiegelung vermeintlicher ,Gefahren’ sensible Daten zu entlocken, um sie anschließend finanziell zu schädigen“, so Thomas Theile, Leiter des Vorstandsstabes der Sparkasse Gevelsberg-Wetter.

Die Sparkasse hofft, dass die Berichterstattung in der Presse dazu beiträgt, noch mehr Menschen für das Vorgehen solcher Krimineller zu sensibilisieren. Weitere Informationen zu Betrugsmaschen an Haustür und Telefon veröffentlicht die polizeiliche Kriminalprävention auf ihrer Homepage www.polizei-beratung.de.