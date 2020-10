Gevelsberg: So steht es um Mondscheinbummel und Martinszug

Angesichts steigender Infektionszahlen stellt sich die Frage, wie es um die vielen Veranstaltungen steht, die sonst in den letzten Monaten des Jahres stattfinden. Auch der Stadtmarketingverein Pro City Gevelsberg hat sich mit dieser Frage in den vergangenen Wochen auseinandergesetzt. Am Montagabend haben sich Pro-City-Vorsitzender Andreas Niehues und Citymanagerin Lena Becker dazu geäußert.

Weihnachtsbeleuchtung

Jahr für Jahr organisiert der Stadtmarketingverein Pro City Gevelsberg die Gevelsberger Weihnachtsbeleuchtung. Viele Händler, Gastronomen, Dienstleister, Hauseigentümer, Pro-City-Mitglieder und weitere Akteure beteiligen sich an dem Gemeinschaftsprojekt und finanzieren die Aufhängung dadurch.

Viele Unternehmen sind in diesem Jahr aber durch Corona geschwächt und Pro City möchte diese Unternehmen ein Stück weit entlasten. Der Anteil der Beteiligung wird um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesenkt. Der Stadtmarketingverein hofft, dass es so den meisten in diesem Jahr trotzdem möglich ist, die Weihnachtsbeleuchtung zu unterstützen.

Keine weiteren verkaufsoffenen Sonntage „Nach langem Ringen, Überlegen und Beobachten der Zahlen haben wir uns entschieden, von verkaufsoffenen Sonntag bis auf Weiteres Abstand zu nehmen“, erklärte Pro-City-Vorsitzender Andreas Niehues am Montagabend. Zwar gebe es einen Erlass des Landes NRW, der verkaufsoffene Sonntage bis Ende 2020 noch erlaube. Niehues betont aber auch: „Wir haben eine gesellschaftliche Verpflichtung, die Pandemie in den Griff zu kriegen.“ Daher werde Pro City keine verkaufsoffenen Sonntage beantragen. „Wir beobachten das Geschehen aber täglich und sind vorbereitet, da kurzfristig wieder aktiv zu werden“, erklärt der Pro-City-Chef.

Wie in jedem Jahr gibt es für die Unterstützer den Aufkleber „Wir unterstützen die Gevelsberger Weihnachtsbeleuchtung“ fürs Schaufenster. Doch alleine dadurch könne in diesem Jahr nicht die gesamte Beleuchtung finanziert werden, erklärt Citymanagerin Lena Becker. Daher setzt Pro City auf bürgerschaftliches Engagement und Solidarität.

Mit der Botschaft „Jeder Euro zählt“ wendet sich die Gevelsberger Werbegemeinschaft mit einem Video an Bürger, Unternehmen und Co. mit der Bitte, einen kleinen finanziellen Beitrag zur diesjährigen Gevelsberger Weihnachtsbeleuchtung zu leisten.

„Mit seinem Beitrag tut jeder Unterstützer und jede Unterstützerin etwas Gutes für die Stadt und ist Teil der großen Unterstützergemeinschaft“, sagt Lena Becker. „Als kleines Dankeschön kann er sich ein kleines Geschenkpäckchen von Pro City am Stand in der Fußgängerzone abholen.“

Das ist möglich am Mittwoch, 2. Dezember, und Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 13 Uhr in der Fußgängerzone. Wer etwas für die Weihnachtsbeleuchtung spenden möchte kann das tun per Überweisung an DE97 4545 0050 0000 0506 41 oder über den Online-Bezahldienst Paypal unter info@procity-gevelsberg.de

Martinsmarkt und Laternenumzug

In diesem Jahr wird Gevelsberg auf den Martinsmarkt und den traditionellen Laternen-Umzug über die Mittelstraße verzichten müssen. Trotzdem basteln viele Kinder fleißig kunterbunte Laternen. Pro City möchte ihnen wie im letzten Jahr die Möglichkeit geben, diese in den Schaufenstern der Gevelsberger Händler, Dienstleister und Gastronomen zu präsentieren. Die Aktion wird in Kooperation mit dem Familienzentrum Habichtstraße organisiert.

Ab dem 29. Oktober sind in folgenden Geschäften viele schöne Laternen zu entdecken: Up2date by Tina, Buchhandlung Appelt, Weltladen, Elkes Nähbox, Lebensart, Petite Fleur City, Optiker Rompf, Shoes & Dessous, Lieblingsstücke, Märkische Bank, Euronics Meckel, Stinshoff Schuhe, AVU-Treffpunkt, Augenoptik Staring, Kinderschutzbund.

Mondscheinbummel

Der Mondscheinbummel wird voraussichtlich am 27. November als reiner langer Einkaufsabend durchgeführt. Die Geschäfte laden dementsprechend bis 22 Uhr zum entspannten Einkaufen am Abend ein. Ein Lichterpfad entlang der Mittelstraße soll den Einkaufsbummel dabei versüßen, genauso wie die Gevelsberger Weihnachtsbeleuchtung, die dann schon eingeschaltet sein wird.

Die Mittelstraße wird bewusst wie gewohnt gesperrt, auch wenn es keine Stände gibt, damit der nötige Abstand unter den Besuchern gehalten werden kann. Ebenfalls am 27. November startet die Kunstaktion „Art_EN“. Art_EN soll Wirtschaft und Kultur miteinander verbinden und gilt als Appell an die Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises in Zeiten der Pandemie: „Shoppt lokal! Kauft Kunst! Und noch einmal: Online kann ja jeder!“. In Gevelsberg sind rund 30 Händler, Dienstleister und Gastronomen daran beteiligt und stellen unzähligen Künstlern aus Gevelsberg und dem gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis Ausstellungsflächen zur Verfügung. Parallel zum Mondscheinbummel wird eine Tannenbaum-Schmück-Aktion gestartet.

Zahlreiche Gevelsberger Einrichtungen wie Kindertagesstätten und ähnliche werden in ihren Gruppen einzigartigen Baumschmuck basteln und die Bäume entlang der Mittelstraße schmücken. Die Tannen, aufgestellt durch Zenkner und Ferber Garten- & Landschaftsbau, werden auf der Mittelstraße genauso wie die Weihnachtsbeleuchtung während der gesamten Adventszeit für weihnachtliche Stimmung sorgen.

