Gevelsberg Sir Jesse Lee Davis zur US-Wahl

Vor 32 Jahren hat Sir Jesse Lee Davis die USA verlassen, um für sein Land den Militärdienst in Deutschland abzuleisten. Er ist bis heute geblieben. Längst sagt er: „Ich fühle mich mehr als Deutscher als Amerikaner.“ Hier sei er zuhause - in Gevelsberg mit seiner Frau Anja von Held Davis. Und doch sind seine Gedanken in diesen Tagen in seiner alten Heimat. Er blickt mit Sorge auf die Präsidentschaftswahl am 3. November. Seine Meinung ist klar: Trump gehöre eher ins Gefängnis als ins Weiße Haus. Er macht keinen Hehl daraus, wen er wählen würde. Den Demokraten Joe Biden.

Wahlunterlagen noch nicht da

Anja von Held Davis und Sir Jesse Lee Davis. Sie sind seit zwölfeinhalb Jahren verheiratet Foto: Privat / WP

Wenn er denn wählen könnte. Seine Unterlagen habe der amerikanische Staatsbürger bereits Anfang September beantragt. Auf die Stimmzettel wartet er immer noch. An eine Briefwahlpanne glauben er und seine Frau nicht. Vieles habe sich in den USA verschlechtert. „Ich schäme mich für Amerika“, sagt Sir Jesse Lee Davis. Und er beginnt aufzuzählen: für den Rassismus, der unter Trump offener gezeigt werde, die Gewalt und Unterdrückung und wie mit Corona umgegangen wird. Zurückkehren würde er nicht. Das wollte er nie und kann es sich jetzt erst recht nicht mehr vorstellen. „Das ist nicht mein Land.“

Der 56-Jährige sei der erste und einzige, der aus seiner Familie Amerika den Rücken gekehrt habe, genau genommen dem mittleren Weste, Arkansas, ein Bundesstaat, der neben Texas liegt. Seine Eltern, seine Geschwister, sein Sohn, sie sind alle noch drüben und wie Sir Jesse Lee Davis gegen Trump und seine Politik.

„Wir haben die Befürchtung, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt, wenn Trump nicht wiedergewählt wird“, sagt Anja von Held Davis. Sie vergleicht das Leben dort ein Stück weit wie in der DDR. „Die Leute können zwar ausreisen, aber sie bekommen viele Infos einfach vorgesetzt.“ Eine differenzierte Meinungsbildung gehöre bei vielen nicht dazu. „Mir wird Angst und Bange, wenn ich an die Wahl denke.“

Charterfolge in den 90er Jahren Mitte der 80er Jahre ist Sir Jesse Lee Davis nach Deutschland gekommen, um seinen Militärdienst abzuleisten. Eigentlich hatte er sich für einen Stützpunkt auf Hawaii beworben, landete aber hier. Wie viele andere Armee-Angehörige war er begeisterter Musiker und wurde ein Eurodance-Artist; eine Musikrichtung, die Anfang der 90er Jahre besonders populär war und deren prominenteste Interpreten wohl Dr. Alban, Haddaway oder Captain Jack waren. In dieser Zeit landete er mit seiner Musik auch internationale Charterfolge. Im vergangenen Jahr nahm er auch bei der Casting-Show „Das Supertalent“ teil und scheiterte knapp vor dem Finale. Auch seine Frau ist Musikerin und spielt in der Band „Treibsand“.

Sir Jesse Lee Davis ist froh, dass er in Deutschland lebt. Er sei stolz darauf, wie hier mit der Krise umgegangen werde. Und er akzeptiert, dass er wegen der Coronaschutzverordnung erst einmal nicht auftreten kann. „Ich finde es gut, wie mich die Regierung versucht vor der Krankheit zu schützen, dass das Land für uns da ist. Und so kann ich mein Land dabei unterstützen, wenn ich zuhause bleibe.“

In Amerika sei das ganz anders. „Was in Amerika passiert, ist eine Schande“, sagt der Gevelsberger, der fast täglich mit seiner Familie in den USA in Kontakt steht. Das, was man in den Nachrichten höre, wie mit Schwarzen umgegangen werde, dass schnell geschossen werde: „Das stimmt alles“, sagt Anja von Held Davis und hofft wie ihr Mann auf einen politischen Wechsel.

Und zum Umgang mit der Corona-Pandemie in Amerika? Auch das dürfe so nicht weiter gehen. Sie hoffen auf einen Kurswechsel mit Biden. Viele bestünden in den USA auf das Recht, keine Masken zu tragen. „Doch wenn man andere gefährdet, hat das mit Recht nichts mehr zu tun“, sagt Sir Jesse Lee Davis. Er hat Angst um seine Familie. Sein Sohn sei bereits an Corona erkrankt, habe sich aber wieder erholt. Seine Cousine liege im Krankenhaus, bei ihr ist der Verlauf schwer.

Sein Appell an alle: „Wenn man schon seine eigene Gesundheit nicht respektiert, dann bitte wenigstens die der anderen. Bringt die Menschen nicht in Gefahr. Wir müssen stark sein und zusammenhalten. Wir schaffen das nur gemeinsam.“