Gevelsberg: Silscheder Weihnachtsmarkt abgesagt

Der Weihnachtsmarkt in Silschede – hier eine Aufnahme aus dem Jahr, 2018 – fällt in diesem Jahr wegen Corona aus.

Silschede. Die nächste Veranstaltung fällt dem Corona-Virus zum Opfer. Der Weihnachtsmarkt an der Silscheder Kirche in Gevelsberg wurde abgesagt.

Der Weihnachtsmarkt an der Silscheder Kirche in Gevelsberg fällt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus. „Wir bedauern das sehr“, schreibt Pfarrer Dr. Renfordt von der Evangelischen Kirchengemeinde Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede in einer Mitteilung. Die Kirchengemeinde konnte kein adäquates Hygienekonzept erstellen, wie sie selbst mitteilten. „Wir freuen uns umso mehr auf den Silscheder Weihnachtsmarkt 2021“, so Pfarrer Dr. Renfordt.

Mehr Informationen zur Evangelischen Kirchengemeinde Haßlinghausen-Herzkamp-Silschede gibt es auf der Internetseite unter www.kirche-hhs.ekvw.de.