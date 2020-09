Gevelsberg-Silschede: Neuer Bürgerplatz wird eröffnet

Gevelsberg. Gevelsberg-Silschede bekommt seinen neuen Bürgerplatz vor dem Waldstadion. Die offizielle Einweihung findet am Sonntag mit Programm statt.

Großes wirft am 6. September in Silschede seine Schatten voraus: Der fertiggestellte Vorplatz vor dem Waldstadion wird dann nämlich offiziell eingeweiht. Was bedeutet, dass das Gevelsberger Höhendorf somit seinen langersehnten Bürgerplatz bekommt. In normalen Zeiten wäre solch ein Veranstaltung für jedermann zugänglich, doch aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie wurde sie nur für eine begrenzte Anzahl an Besucherinnen und Besucher genehmigt. Sprich für 170 geladene Gäste aus den Silscheder Vereinen, Institutionen und Organisationen; sowie für 100 Personen aus der Bürgerschaft.

Das Programm ist nicht nur vielfältig; es spiegelt vor allem das bunte Leben und die zahlreichen Aktivitäten von Silschede wider. Bereits ab 10 Uhr werden bis in den Nachmittag hinein rund 150 Radfahrer der Radsportfreunde Velbert und der RSC Silschede zur Zieleinfahrt ihrer 3. Landesverbands-Zielfahrt erwartet.

Keine Massenzieleinfahrt

Das Hauptanliegen der Vereinsmitglieder ist die Teilnahme an Radtouristik-Fahrten (RTF’s) und anderen Veranstaltungen, die im Rahmen des Breitensportkalenders des Bund Deutscher Radfahrer (BDR) an Wochenenden und Feiertagen stattfinden. Bedingt durch die Tatsache, dass das Coronavirus noch immer den Alltag bestimmt, werden die Teilnehmer bei sich zuhause starten, so dass es vor Ort am Waldstadion gar nicht erst zu einer Massenzieleinfahrt kommt.

Ab 15 Uhr wird es dann offiziell: Es folgt nämlich der Eröffnungsakt des neuen Bürgerplatzes durch die Begrüßung von Bürgermeister Claus Jacobi, einer Ansprache und Platzsegnung durch den ehemaligen Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreis a. D. Manfred Berger sowie einem Grußwort des Vorsitzenden der Silscheder Interessengemeinschaft, Bernhard Bösken.

Ideen der Interessengemeinschaft

Die Interessengemeinschaft ist aus dem „Vereinsring“ hervorgegangen, welcher in der Nachkriegszeit die Belange der damals noch zahlreich vorhandenen Vereine koordiniert hat. Inzwischen gibt es allerdings nur noch wenige Vereine, so dass man sich breiter orientiert. Man sorgt unter anderem für die Beleuchtung der Silscheder Kirche in der Vorweihnachtszeit, oder veranstaltet Dorffeste. Stets hat man jedoch ein offenes Ohr für weitere Ideen, um den Stadtteil noch mehr zu beleben.

Was mit dem neuen Bürgerplatz nun wahrlich gelungen ist. Rund um die Einweihungsfeier stellen sich nicht nur die einzelnen Vereine – unter anderem der FC Schwarz-Weiß Silschede 1926 e.V., der Schützenverein Silschede 1872 e. V. sowie der RSC Silschede 2007 e.V. – vor, sie werden auch für das leibliche Wohl der Gäste sorgen.

Kleines Beiprogramm

Zudem wird es noch ein kleines Beiprogramm geben, welches mit einer Tanzvorführung des AWO Familienzentrums aufwartet, einen Luftballonwettbewerb vorsieht und Ponyreiten anbietet. Hinsichtlich der Tatsache, dass der FC Schwarz-Weiß Silschede in diesem Jahr sein traditionelles Osterfeuer absagen musste, ist es umso erfreulicher, das nun am Tag der Eröffnung die Ziehung der Tombolagewinne durch Bürgermeister Claus Jacobi nachgeholt werden kann.