Gäste können im Schwimm In in Gevelsberg wieder die Seele baumeln lassen. Der Betrieb findet seit Donnerstag wieder unter bestimmten Rahmenbedingungen statt.

Corona Gevelsberg: Das ist jetzt wieder im Schwimm In möglich

Gevelsberg. Das Freizeitbad Schwimm In in Gevelsberg heißt seine Gäste wieder mit allen Angeboten willkommen. Dabei müssen Gäste aber ein paar Dinge beachten.

Sportliche Bahnen beim Frühschwimmen ziehen oder einfach nur Badespaß mit Freunden und der Familie genießen, in der Sauna schwitzen oder beim Aquajogging Kalorien loswerden: Seit Donnerstag ist das alles wieder möglich. Im Freizeitbad des Schwimm In stehen das Sportbecken, die Sprunganlage, das Nichtschwimmer- und Planschbecken sowie die vier Superrutschen für alle Schwimmerinnen und Schwimmer sowie Badelustigen wieder zur Verfügung.

Der Saunagarten hält alle Schwitzräume mit mindestens 80°C, einfache Aufgüsse ohne „Wedeln“, die Ruhezonen und den Naturbadeteich zur Erholung bereit. Auch die Gastronomie in Bad und Sauna bietet wieder Speisen und Getränke an.

Während der Schließungszeit, seit dem 17. März haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie örtliche Handwerksbetriebe an zahlreichen Stellen im Schwimm In Verschönerungs- und notwendige Reparaturarbeiten durchgeführt. So wurden defekte Fliesen ausgetauscht, Anstriche ausgebessert, der Holzboden im Ruhehaus des Saunagartens aufgearbeitet und vieles mehr.

Wieder Sauna in Gevelsberg

Seit dem 2. Juni durften sich die Badegäste in einem ersten Schritt der Wiederinbetriebnahme zumindest auf das Bahnen-Schwimmen und Aqua-Jogging freuen. Nach der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen dürfen Bäderbetriebe den gesamten Freizeitbad- und Saunabetrieb unter Beachtung der festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards wieder aufnehmen. Die Verantwortlichen des Schwimm In bereiteten sich bereits seit mehreren Wochen auf diesen Tag vor und stellten sich immer wieder auf die sich ständig verändernden Verordnungen ein.

Persönliches Zeitfenster online reservieren Auf der Homepage des Bades, erreichbar unter der Adresse www.schwimm-in-gevelsberg.de, kann ab sofort ein E-Ticket gebucht und ein persönliches Zeitfenster für den Badbesuch zu den regulären Öffnungszeiten reserviert werden. Eltern und Sorgeberechtigte werden gebeten einen Online-Account anzulegen, um für Kinder bis zum 16. Lebensjahr Reservierungen vornehmen zu können. Eine Erstanmeldung ist auch vor Ort möglich und muss aus datenschutzrechtlichen Gründen von einer sorgeberechtigten Person vorgenommen werden. Wertkarten und Gutscheine können derzeit nicht eingelöst werden, können aber wieder eingesetzt werden, sobald der Normalbetrieb wieder möglich ist.

Ein umfangreiches Hygienekonzept liegt nun vor und wird laut Badbetreiber konsequent umgesetzt. „Badespaß und Erholung brauchen aber nicht nur Regeln, sondern streben auch nach der Freiheit, die Seele baumeln zu lassen und den Moment genießen zu können“, sagen die Verantwortlichen des Schwimm In. Geschäftsführerin Marta Domek teilt mit: „Deshalb wollen wir mit und trotz der Sicherheitsvorkehrungen für ein schönes Badeerlebnis sorgen.“

Den Gästen des Schwimm In wird unter den Vorgaben der „neuen Normalität“ ein sicherer Aufenthalt angeboten. Es stehen zahlreiche Desinfektionsspender zur Verfügung, die Reinigungsintervalle sind erhöht und Wegeführungen an die Hygienevorgaben angepasst. Die Besucherinnen und Besucher werden dennoch aufgefordert, sich zusätzlich an die allgemeinen Hygieneregeln, die Husten- und Niesetikette und vor allem das Abstandsgebot zu halten.

Neues Reservierungssystem

Das Konzept sieht unter anderem eine Verringerung der Gästeanzahl vor, so dass kein Vollbetrieb möglich ist. Um allen Schwimm- und Saunahungrigen die Möglichkeit eines zeitnahen Besuchs zu ermöglichen, wird daher zunächst von dem Angebot der Tageskarten abgesehen. Das Freizeitbad steht den Gästen für zwei oder vier Stunden und das Saunadorf für drei oder vier Stunden zur Verfügung.

„Die Einführung eines neuen Reservierungssystems ermöglicht unseren Gästen, ihren Aufenthalt vorab online zu buchen, bietet ihnen damit eine Sicherheit und erspart lange Wartezeiten an der Rezeption“, freut sich der Betriebsleiter Frederik Stolz. „Unsere Gäste können ihren Saunaaufenthalt auch online bezahlen und müssen im Bad nur noch ihr E-Ticket vorzeigen.“