Gevelsberg: Schüler testen sich in der ABC-Lehrwerkstatt

Gevelsberg. Mehrere Schüler haben ihr handwerkliches Geschick beim Schnuppertag in der ABC-Lehrwerkstatt in Gevelsberg getestet – mit Erfolg.

Tatsächlich stand nach gut zwei Stunden vor jedem Schüler ein selbstgebautes Vogelhaus. Die Teilnehmer des Praxistages für Schüler ab der 7. Klasse aus dem gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis präsentierten in der Lehrwerkstatt bei dem Gevelsberger Unternehmen Altenloh, Brink & Co. Gruppe (ABC) stolz ihr Werk und das Zertifikat für die Bewerbungsmappe. Möglich gemacht hatte es die Kooperation des zdi-Netzwerks Ennepe-Ruhr und des Vereins Technikförderung Südwestfalen e.V., dem sich ABC angeschlossen hatte.

Die vier Mädchen und die vier Jungen hatten sich in der Lehrwerkstatt getroffen und im Vorfeld von Ausbilder André Mohncke (45) und den Azubis vieles über eine gewerblich-technische Ausbildung erfahren. Mohncke schwärmte von den Möglichkeiten, riet aber den Kids: „ihr müsst es selber praktisch ausprobieren – wie bei einem Computerspiel – erst wenn du es selber gespielt hast, weißt du, ob es dir gefällt; da können dir deine Freunde noch so viel erzählen. Wenn du merkst, dass es dir nicht gefällt, ist das ebenfalls ein gutes Ergebnis.“

Daher ging es nach der Theorie an die Werkbänke. Sophie (12) seufzte: „Schrauben sind total cool – aber mir fehlt einfach noch die Kraft.“ Theoretisch wusste sie genau, wie es gehen würde, aber praktisch wollten die Schrauben einfach nicht ins Brett. Der aufmerksame Auszubildende Jona Thein (19) stand schon parat und half kraftvoll aus.

Der angehende Industriemechaniker im letzten Lehrjahr (dreieinhalb Jahre Lehrzeit) ist aktuell in der Lehrwerkstatt eingesetzt und bereitet sich für seine Abschlussprüfung vor. Für ihn ist es ein Leichtes, die Schrauben nach Anweisung von Sophie zu versenken und berichtet über seine Zeit in der Lehre: „Am Anfang fängt hier jeder mit dem Bau eines Handhabungsgerätes an. Daran lernst Du die Grundkenntnisse, egal welchen gewerblich-technischen Ausbildungsberuf Du gewählt hast.“

Viel praxisbezogene Arbeit

Zu den Grundkenntnissen gehören Feilen auf Maß und Ebenheit, Bohren, Drehen und Fräsen. Bei ABC werden Industriemechaniker, Zerspaner, Werkzeugmechaniker, Maschinen- und Anlagenführer (hier beträgt die Lehrzeit nur zwei Jahre), Elektroniker für Betriebstechnik, Mechatroniker und Werkstoffprüfer in dreieinhalb Jahren ausgebildet. Thein schwärmt: „In der Lehrwerkstatt arbeitest du richtig praxisbezogen – baust Teile, die wirklich benutzt werden, die nicht in den Schrott fallen. Viele Prototypen für die Forschung und Entwicklung.“ Er mag es, mit seinen Fähigkeiten etwas Gewünschtes herzustellen und dann das fertige Produkt zu sehen. Genauso wie Sophie, die bald ihr eigenes Vogelhaus in Händen halten kann.

Der Berufswunsch von Sophie stehe noch nicht fest: „Das ändert sich bei mir fast jedes Jahr – aktuell mehr Lehrerin. Aber schrauben sollte man auf jeden Fall können.“ Cedric (13) und Henry (14) aus Wetter bauen zu Hause selbst viel, aber so ein Tag in einer echten Lehrwerkstatt sei schon cool, „ideal zum Reinschnuppern.“ „Irgendetwas mit Technik“ solle es wohl später werden – Kai (12) hingegen will lieber Tierarzt werden, aber das „Werkeln ist mein Hobby“.

Keine Änderung durch Corona

Im September hat Luis Almeida (18) ganz frisch seine Lehre als Industriemechaniker begonnen und gibt zu: „Mein Berufswunsch stand lange auch nicht fest. Erst als ich im Berufskolleg Metalltechnik hatte, dann war es klar.“ Corona habe die Lehre nicht verändert – „nur die Maske stört manchmal“.

Er lobt den Nachwuchs „die sind sehr unanstrengend, alle sehr selbstständig.“ So sieht es ebenfalls Mohncke seit fast 30 Jahren bei ABC: „Die Acht waren richtig motiviert. Gerne hätten wir mehr Kinder hier – aber Corona.“ Er rechne es ihnen hoch an, dass „sie ihren Hintern hoch gekriegt haben“ und in den Ferien pünktlich zur Stelle waren. Er habe mittlerweile rund 280 junge Leute ausgebildet und einiges erlebt. Daher betont er: „Gute schulische Noten sind nicht ausschlaggebend, Hauptsache, wie die jungen Leute sagen, sie haben Bock drauf.“

Kooperation aus Wirtschaft, Schule und Hochschule Das zdi-Netzwerk Ennepe-Ruhr steht für „Zukunft durch Innovation.NRW“. Es setzt sich mit mehr als 3800 Partnern aus Wirtschaft, Schule und Hochschule zur Förderung des MINT-Nachwuchses ein. MINT steht für die Fächer: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Koordiniert wird zdi vom Wissenschaftsministerium NRW. Das zdi-Netzwerk Ennepe-Ruhr ist ein Geschäftsbereich der gemeinnützigen Technikzentrum Südwestfalen GmbH. Die Altenloh, Brink & Co. Gruppe ist Mitglied im Verein Technikförderung Südwestfalen e.V.. Dort haben sich 2011 regionale Unternehmen und Bildungspartner mit dem Ziel zusammengeschlossen, junge Menschen für Technik und technische Berufe zu begeistern und attraktive Angebote zur Technikförderung zu schaffen. Der Verein mit seinen rund 80 Mitgliedern ist Träger der zdi-Netzwerke Ennepe Ruhr und technik_mark sowie des Technikzentrums Südwestfalen in Lüdenscheid. In diesen Strukturen unterbreitet er Unternehmen und Schulen dezentrale und zentrale Angebote; unter anderem in Form von Projektkursen oder über das mobile Verleihsystem.

Dieses Jahr konnten sie corona-bedingt nicht so vielen jungen Menschen die Möglichkeit bei ABC hierzu geben, aber nächstes Jahr plane man wieder Praktikumsplätze. Bewerben könne man sich über die Homepage. Viele Aktionen wie die Ausbildungsmesse oder Tage mit Grundschülern hätten abgesagt werden müssen. „Wir sind eigennützig. Wir bilden hier für den Eigenbedarf aus.“ Eine Übernahme sei im allgemeinen sicher und der Jahrgangsbeste Azubi erhielte zudem ein Stipendium für den weiteren Weg. So mache dieses Jahr Ruben Wupper (Werkzeugmechaniker) seinen Meister.

Projektkoordinatorin zufrieden

Die Projektkoordinatorin Maren Gottschling vom zdi-Netzwerk zeigte sich erfreut über den gelungen Tag und die strahlenden Gesichter: „Corona macht es uns nicht leicht, mit unseren Partnern zusammen Kindern technische Praxis zu ermöglichen und bei der Berufswahl zu helfen. Schön, dass es bei ABC geklappt hat.“ Es sei wichtig, früh eigene Erfahrungen zu sammeln.