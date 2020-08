Gevelsberg: Anzeigen nach Kontrolle von Fleischtransporter

Bei einer Verkehrskontrolle in Gevelsberg nimmt die Polizei am Mittwoch einen Fleischtransporter unter die Lupe.

Die Polizei hat in Gevelsberg am Mittwoch einen Kühltransporter an der Hagener Straße angehalten und überprüft. Der 5,5-Tonner gehörte einem Lebensmittelgroßhändler für ausländische Fleischspezialitäten.

Das geladene Tiefkühlfleisch und Frischfleisch wurde ordnungsgemäß gekühlt und gelagert. Ein Blick auf die Waage zeigte allerdings, dass der Lkw mit über einer Tonne Fleisch deutlich überladen war. Der Unternehmer musste einen zweiten Kühltransporter anfordern, damit die Auslieferung des Fleisches erfolgen konnte.

Das Veterinäramt EN erschien vor Ort und überwachte die Lagerung, um eine Unterbrechung der Kühlkette bei den hochsommerlichen Temperaturen zu vermeiden. Polizeiliches Ergebnis: Jeweils Anzeigen gegen Fahrer und Unternehmer wegen grober Überladung und Verstoß gegen die Fahrpersonalverordnung.

