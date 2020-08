Gevelsberg: Pfarrer Helmut Kirsch feierlich verabschiedet

Gevelsberg. Ein Menschenfreund geht in den Ruhestand: Pfarrer Helmut Kirsch wurde am Sonntag in der Gevelsberger Erlöserkirche verabschiedet.

Ein Menschenfreund geht in den Ruhestand: Pfarrer Helmut Kirsch wurde am Sonntag in einem feierlichen Gottesdienst in der Gevelsberger Erlöserkirche durch Superintendent Andreas Schulte in den Ruhestand verabschiedet. Gevelsberg. Laut Coronaschutzverordnung dürfen zurzeit 192 Menschen während eines Gottesdienstes oder eines Konzertes in die Erlöserkirche (das sind 75 Prozent der eigentlich zugelassenen Zahl).

Entsprechend viele Gemeindeglieder, Pfarrkolleginnen und –kollegen, Freunde, Weggefährten und Familienmitglieder waren gekommen, um Pfarrer Helmut Kirsch in den Ruhestand zu verabschieden. „Den Ruhestand gönnen wir Dir von Herzen. Aber Du bleibst uns ja auch erhalten, nur, dass Du nun die Freiheit hast, selbst zu überlegen, welche Aufgaben Du in Gemeinde und Kirchenkreis in Zukunft noch übernehmen kannst und willst, so Gott Dir die Gesundheit und Kraft dafür schenkt“, erklärte Superintendent Andreas Schulte in seiner Ansprache.

Schulte skizzierte den Berufsweg von Helmut Kirsch und würdigte vor allem die 17 Jahre, die Helmut Kirsch in der Evangelischen Kirchengemeinde Gevelsberg und im Evangelischen Kirchenkreis Schwelm gewirkt hat: „Du hast in all den Jahren nicht aus Dir selbst heraus Deinen Dienst getan, sondern im Auftrag dessen, der uns auf unsere Wege schickt: Gott ist unsere Zuversicht. Das hast Du gelebt, so gut es in Deinen Kräften stand.“ Superintendent Schulte betonte, dass dem scheidenden Gemeindepfarrer gerade die Seelsorge wichtig war und ist: „Du bist mit Leib und Seele Seelsorger gewesen. Das war Dir neben vielen anderen Dingen ganz besonders wichtig. Wie viele Menschen haben wohl vor Dir ihr Herz in all den Jahren ausgeschüttet? In einem gewissen Sinne ist die Seelsorge die Basis von allem anderen. Denn bei der Seelsorge zeigt sich, ob jemand menschenfreundlich ist. Und das bist Du.“

Nach dem Gottesdienst hatte die Gemeinde zu einem Stehimbiss im Gemeindesaal an der Erlöserkirche geladen, wo sich dann noch einige Gemeindeglieder persönlich von Helmut Kirsch verabschiedet haben.