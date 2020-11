Gevelsberg: Neugestaltung der Unterführung Wasserstraße

Gevelsberg. Deshalb sieht die Unterführung an der Wasserstraße in Gevelsberg so viel besser aus.

Waldbrände, Hitzewellen, Stürme und Wasserknappheit – die ersten Folgen des von Menschen verursachten Klimawandels sind spürbar: Und nun auch in der Unterführung an der Wasserstraße zu sehen. In großen bunten Bildern, die aufrütteln sollen.

„Der Klimawandel, so erklärte Ayla Öztürk, ist ein ernst zu nehmendes weltweites Problem und um die Folgen bestmöglich zu begrenzen, muss jetzt gehandelt werden.“ Aus diesem Grunde machte es sich die Lehrerin der Städtischen Realschule zur Aufgabe, gemeinsam mit 20 Schülerinnen und Schüler des Sozialwissenschafts-Kurses der Jahrgangsstufe 9, dieses wichtige Thema im Unterricht aufzugreifen. Unter dem Motto „Kunst für ein besseres Klima“ entstanden zehn Bilder, die zum Nachdenken anregen sollen.

Die Entwürfe aus dem Unterricht werden unter Anleitung des Graffiti-Künstlers Ognjen Pavic an die Wände der Unterführung an der Wasserstraße gesprayt. Foto: André Sicks / WP

Zehn Bilder, die deutlich machen, in welcher Welt wir uns zukünftig befinden, wenn wir den Gedanken des Klimaschutzes ernst nehmen und was passieren kann, wenn wir ihn – wie in der Vergangenheit geschehen – weiterhin vernachlässigen - so der Tenor der Aktion. Am Donnerstag- und Freitagvormittag wurden die Entwürfe aus dem Unterricht, unter Anleitung des Graffiti-Künstlers Ognjen Pavic, nun an die Wände der Unterführung an der Wasserstraße gesprayt.

Fortsetzung einer Projektreihe

Voller Begeisterung und unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln verwandelten die Schüler den tristen Ort mit ihrer Klimakunst in eine Art „Kunstmuseum“. Und sie fordern damit alle Vorbeigehenden auf, sich ihrerseits mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen.

Diese farbintensive Aktion fand im Rahmen der vom Förderverein der VHS Ennepe-Ruhr-Süd ins Leben gerufenen Projektreihe „Kunst im öffentlichen Raum“ statt, wurde umgesetzt durch die organisatorische Begleitung von Iris Baeck, Fachbereichsleiterin für politische Bildung an der VHS Ennepe-Ruhr-Süd, und gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Bereits 2019 schmückten Jugendlichen und Erwachsene unter künstlerischer Anleitung zwei Wände am Gevelsberger Hauptbahnhof mit Graffiti, die zum Nachdenken anregen sollen. Denn Kunst spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Kultur einer Gesellschaft. Die einen sagen, dass der wahre Wert eines Kunstwerks darin besteht, die Schönheit der Welt um uns herum auszudrücken. Andere meinen, dass der wahre Wert eines Kunstwerks aus seiner Fähigkeit entsteht, Themen so darzustellen, dass sie Menschen auf positive Weise beeinflussen. Und dies sei den Schülerinnen wahrlich gelungen, erklären Baeck und Öztürk.

Alle Bürger sind ab sofort eingeladen, diese Kunstwerke selbst in Augenschein zu nehmen und sich in ihrem Handeln davon inspirieren zu lassen. Im Anschluss an diese Spray-Aktion sollen die Bilder auf entsprechenden Roll Ups festgehalten werden, die dann im Rahmen von Veranstaltungen für den Klimaschutz werben sollen.

Darüber hinaus ist (unter Corona--Vorbehalt) auch noch eine Veranstaltung geplant, in der die beteiligten Schulklassen in Begleitung von Ayla Öztürk mit Erwachsenen und dem jeweiligen Künstler über den Entstehungsprozess ihrer Bilder ins Gespräch kommen.