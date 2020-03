Egal ob Kleidung, Schmuck oder Wohnaccessoires – Bettina Oberste-Lehn möchte ihren Kundinnen nichts verkaufen, was sie nicht selbst auch gut fände. Am morgigen Samstag eröffnet sie ihre neue Damenboutique „Up2Date“ (zu Deutsch: auf dem neusten Stand) in der Mittelstraße 49. Dabei macht die 50-jährige Gevelsbergerin ihr Hobby zum Beruf.

„Ich bin eine Shopping-Queen“, sagt Oberste-Lehn und lacht. „Mich haben schon immer viele auf meinen Stil angesprochen.“ So fiel ihre Wahl auf eine Damenboutique, als sie sich für die Selbstständigkeit entschied. Zuletzt arbeitete sie in leitender Funktion bei einer Zeitarbeitsfirma. Bei „Up2Date“ möchte sie nun vor allem Frauen ab 50 Jahren aufwärts ausstatten, aber Oberste-Lehn grenzt ihr Sortiment nicht nach Alter oder Größen ein.

Auch unbekannte Labels

Preislich soll sich alles im mittleren Segment bewegen. „Es ist hier nicht so teuer wie auf der Kö in Düsseldorf, aber es ist auch nicht so wie bei Takko“, sagt sie. Auf den Tischen und an den Kleiderständern sind viele holländische und französische Marken zu sehen. „Ich bin selbst regelmäßig in Holland einkaufen“, sagt die 50-Jährige, die auch gerne auf Messen unterwegs ist.

Blick auf die neue Boutique an der Gevelsberger Mittelstraße. Tage vor der Eröffnung sind die Fenster noch abgeklebt. Foto: Max Kölsch / WP

„Ich gucke immer nach neuen Labels“, sagt sie. Dadurch könne sie Stücke anbieten, die es nicht an jeder Ecke gebe. Außerdem habe sie mit keinem Lieferanten einen festen Vertrag und könne ihr Sortiment flexibel nach dem Bedarf der Kundinnen richten.

Bei der Auswahl sei ihr persönlich wichtig, dass alles umweltverträglich und unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt wurde, so Oberste-Lehn. „Und wenn eine Kundin etwas Bestimmtes sucht, kann ich es jederzeit bestellen“, sagt sie. „Dabei berate ich auch, gucke nach Marken und stelle etwas zusammen.“

Darüber hinaus plant die Gevelsbergerin, Events in ihrer Boutique zu veranstalten. Dabei denkt sie beispielsweise an Ladysabende mit Sekt, Häppchen und Musik. Auch habe sie Kontakt zu einer Kosmetikerin aus Schwelm, die vorbeikommen könne.

Karikaturist und Rabatt-Lose

Bettina Oberste-Lehn lebt seit 1989 in Gevelsberg. Aufgewachsen ist sie in Ennepetal. Das Ladenlokal an der Mittelstraße hat sie zu Anfang Februar gemietet. Seitdem hat sie gemeinsam mit ihrem Mann viel Arbeit investiert, um die Räumlichkeiten herzurichten.

Zur Eröffnung am Samstag können Kunden sich auf einen Karikaturisten freuen, der sie kostenlos zeichnet. Dazu gibt es Rabatt-Lose, Häppchen und Sekt.

„Up2Date“ öffnet von Montag bis Freitag in den Zeiten zwischen 10 und 13 Uhr und 15 und 18.30 Uhr. Samstags ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Die Boutique ist auch auf Facebook und Instagram zu finden.