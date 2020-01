Gevelsberg: Nach DSGVO-Verbot bald wieder Neubürgerempfang

An den Ortseingängen verkünden es große weiße Schilder: „Herzlich Willkommen in Gevelsberg“. Aber wehe, das Rathaus lädt ungefragt die Menschen ein, die neu in die Stadt gezogen sind, damit sie persönlich begrüßt werden können. Da schiebt die DSGVO einen Riegel vor, denn einfach so die Bürger einer Stadt mit einem persönlichen Schreiben zu begrüßen, das verbietet der Datenschutz. Diese Regelung war der Tod für den Neubürgerempfang, zum dem bis September 2015 zweimal pro Jahr viele Dutzend neue Gevelsberger kamen. Jetzt allerdings ist es gelungen, die DSGVO-Klippe zu umschiffen.

Infobox So war das Programm in der Vergangenheit Das Programm beim Neubürgerempfang war wie folgt: Nach einem Vortrag über die Vorzüge und Angebote der Stadt Gevelsberg sammelten die Besucher auf einem Markt der Möglichkeiten Informationen und knüpften Kontakte. Von der Kinderbetreuung bis zum Seniorenservice, von Kulturangeboten bis zur Stadtteilarbeit, von der Abfallbeseitigung bis zur Stadtgeschichte beantworteten die jeweiligen Experten alle Fragen, die die neuen Gevelsberger stellten. Dazu gab es einen Imbiss, eine Tombola und viele weitere Angebote.

Egal ob aus Ennepetal oder vom anderen Ende des Planeten, egal ob der Liebe oder des Jobs wegen – Jahr für Jahr verlagern zahlreiche Menschen ihren Lebensmittelpunkt nach Gevelsberg. Eines haben sie jedoch fast alle gemeinsam: Sie sind neu in der Stadt, kennen sich meist nicht aus, wissen über Vereine, Veranstaltungen und so weiter nicht viel. Da war der Neubürgerempfang – stets einmal im Frühjahr und einmal im September – die perfekte Hilfe. Präsentiert von dieser Zeitung war der Empfang quasi eine kompakte Gevelsberg-Messe von Kirchen, Vereinen, Institutionen und so weiter. Alle Neu-Gevelsberger begrüßte Bürgermeister Claus Jacobi zudem persönlich mit Handschlag.

Zum bislang letzten Mal im Jahr 2015

Zum letzten Mal im September 2015 – dann trat die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. „Wir dürfen die Einwohner seitdem nicht mehr ohne deren ausdrückliche Erlaubnis einladen“, sagt das Stadtoberhaupt. Deshalb hat die Verwaltung sich nach mehr als vierjähriger Pause nun dazu entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Einerseits fragt die Stadt nun seit Jahresbeginn jeden, der sich neu in Gevelsberg anmeldet ab, ob die Verwaltung ihn künftig zu Aktivitäten in seiner Stadt insbesondere zum Neubürgerempfang einladen darf. Außerdem darf sich jeder, der am Empfang teilnehmen möchte, nun gern im Rathaus melden, denn mittlerweile steht fest: Der Neubürgerempfang wird wiederbelebt.

Einige Anmeldungen sind bereits im Rathaus eingegangen und die neuen Gevelsberger und Gevelsbergerinnen werden etwa Mitte Februar noch schriftlich eingeladen. Der Termin darf an dieser Stelle schon einmal verraten werden: Am Donnerstag, 5. März, heißt es im Rathaus „Herzlich Willkommen“. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest, es wird aber wohl am späten Nachmittag/frühen Abend beginnen.

Hier kann sich jeder anmelden

Jeder, der zwischen dem Jahr 2016 und jetzt neu nach Gevelsberg gezogen ist, kann an diesem Empfang, den diese Zeitung erneut unterstützt, teilnehmen. Zur Anmeldung sollten sich Interessenten einfach an das Büro des Bürgermeisters wenden, entweder telefonisch unter 02332/771112 oder via E-Mail unter bdb@stadtgevelsberg.de.