Gevelsberg: Kaufland-Filiale evakuiert

Die neue Kaufland-Filiale am Vendômer Platz in Gevelsberg ist am Mittwochnachmittag kurzzeitig evakuiert worden. Nach ersten Informationen der Feuerwehr hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst.

Auf Nachfrage war von einer Fehlalarmierung die Rede. Die Feuerwehr Gevelsberg war mit einem kleineren Aufgebot ausgerückt und hatte sich vor Ort umgesehen. Da die Einsatzkräfte keinen Brand feststellen konnten, sind sie danach wieder eingerückt.