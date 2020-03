Gevelsberg: Jugendliche bei riskantem Überholen verletzt

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Jugendlichen auf der Haßlinghauser Straße in Gevelsberg: Eine 22-Jährige war am Mittwoch gegen 17 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Haßlinghauser Straße in Fahrtrichtung Wuppertal unterwegs. Als sie ihr Fahrzeug abbremste, um nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen, überholte sie ein hinter ihr fahrender 16-Jähriger auf seinem Leichtkraftrad. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Polo, wobei auch ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw der Marke Opel beschädigt wurde.

Durch den Sturz wurden der 16-jährige Roller-Fahrer und seine 15-jährige Sozia leicht verletzt. Beide wurden zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Haßlinghauser Straße war für die Dauer der Versorgung der beiden Verletzten eine Zeit lang gesperrt.