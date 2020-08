Gevelsberg: Gymnasium muss nach Corona-Fällen schließen

Das Städtische Gymnasium in Gevelsberg muss kurz nach Schulstart wegen mehrerer Corona-Fälle wieder in den Distanzunterricht gehen.

Das Städtische Gymnasium Gevelsberg muss von Montag, 24. August, bis mindestens einschließlich Mittwoch, 26. August, vom Präsenzunterricht in das Lernen auf Distanz wechseln. Dabei handelt es sich laut Schule um eine Maßnahme des Gesundheitsamtes. Unmittelbar vorher waren mehrere Corona-Fälle an der Schule bekannt geworden.

Alle Lehrkräfte sollen ihre Stunden zu den gewohnten Zeiten über die Online-Plattform abhalten, die am Gymnasium seit einigen Wochen genutzt wird, heißt es dazu vonseiten der Schule – außer am Montagnachmittag, da ab den Mittagsstunden dieses Tages das gesamte Kollegium zum Abstrich gebeten werde.

Warten auf neue Informationen

„Das Gesundheitsamt prüft zur Zeit ebenfalls, ob noch weitere Schülerinnen und Schüler auf Covid-19 getestet werden müssen; hierüber informiert das Amt die Betroffenen direkt“, so Schulleiterin Gabriele Streckert in einer Nachricht an Eltern und Schüler. „Zugleich können wir mit Erleichterung mitteilen, dass es aktuell allen erkrankten Personen den Umständen entsprechend gut geht.“ Streckert und ihr Team bitten in diesem Zuge noch einmal alle am Schulleben Beteiligten dringend darum, wachsam in Hinsicht auf mögliche Symptome zu sein sowie gut auf sich und andere aufzupassen.

Zuletzt war eine Lehrkraft des Gymnasiums positiv getestet worden. Ebenfalls positiv getestet worden waren vorher eine Schülerin der achten Klasse und eine Mitarbeiterin des Gymnasiums (diese Zeitung berichtete). Letztere soll allerdings keinen Kontakt zu Schülern gehabt haben.

„Wir bitten alle Beteiligten und vor allem Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die nächste Zeit des Digitallernens sinnvoll zu nutzen und genauso mitzuarbeiten, als ob ihr vor Ort an der Schule wärt“, schreibt die Schulleitung. Wie es ab Donnerstag weitergeht, will sie mitteilen, sobald neue Informationen vorliegen.

