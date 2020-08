Gevelsberg: Gymnasium bleibt auch am Freitag geschlossen

Gevelsberg. Das Städtische Gymnasium Gevelsberg hat am Donnerstagabend bekanntgegeben, dass die Schule auch am Freitag geschlossen bleibt.

Das Städtische Gymnasium Gevelsberg wird auch am Freitag, 28. August, für den Präsenzunterricht geschlossen sein. Das gab die Schule am Donnerstagabend bekannt. Laut Gesundheitsamt fehlt immer noch ein Corona-Testergebnis.

Es hat daher beschlossen, dass am Freitag noch einmal Lernen auf Distanz stattfinden muss. „Wir hoffen, dass wir am Montag wieder regulär in der Schule starten können“, so Schulleiterin Gabriele Streckert.

Die Gymnasium war nach Bekanntwerden mehrerer Corona-Fälle als erste im Ennepe-Ruhr-Kreis nach dem Start des neuen Schuljahres vom Gesundheitsamt geschlossen worden (wir berichteten mehrfach).