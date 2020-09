Gevelsberg: Filmriss-Kino freut sich über Preis

Basir Najimi (links) und Klaus Fiukowski vor dem ausgezeichneten Filmriss-Kino in Gevelsberg.

Gevelsberg. Das Filmriss-Kino in Gevelsberg hat den Kinoprogrammpreis bekommen. Dazu gab es ein entsprechendes Preisgeld.

Das Filmriss-Kino Gevelsberg ist erneut von der Film- und Medienstiftung NRW mit dem Kinoprogrammpreis ausgezeichnet worden. Corona-bedingt fand keine normale Preisverleihung statt. Der Preis wurde in diesem Jahr erstmals digital vergeben.

74 Filmtheater aus 46 Städten Nordrhein-Westfalens konnten sich über Prämien in Höhe der Rekordsumme von insgesamt 900.000 Euro freuen. Zusätzlich wurde bereits im März eine Corona-Soforthilfe in Höhe von 310.000 Euro nach der bundesweiten Kinoschließung schnell und unbürokratisch an die Preisträger des Vorjahres ausgezahlt.

Damit wurden 2020 seitens der Filmstiftung insgesamt 1,2 Millionen Euro in die Kinoförderung in NRW gesteckt. Über das Gevelsberger Filmriss-Kino schreiben die Verantwortlichen des Kinoprogrammpreises: „Das Kino hat ein gutes Filmangebot, zum Teil mit einem Kinder- und Jugendfilmprogramm, Filmreihen und Sonderveranstaltungen.“ 10.000 Euro flossen daher nach Gevelsberg.

Das Filmriss hat vor kurzem das Autokino beendet und bietet sein Programm nun wieder an der Rosendahler Straße an.