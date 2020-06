Gevelsberg: Einbruch in Waschanlage

Weil sie ein Fenster aufhebelten, konnten Einbrecher in das Büro einer Waschanlage in Gevelsberg eindringen.

Gevelsberg. Unbekannte sind in das Büro einer Waschanlage in Gevelsberg eingebrochen. Dabei machten sie Beute und verschwanden unerkannt.

Einbruch in Waschanlage: Am Westbahnhof hebelten Unbekannte in der Nacht zu Montag das Fenster eines Bürogebäudes auf. Der Bürokomplex befindet sich auf dem Gelände einer Waschanlage.

Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Augenscheinlich gezielt durchsuchten sie einen Schrank in dem Bargeld aufbewahrt wurde und nahmen es an sich. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.