Gevelsberg: Der letzte Schuhmacher schließt

„Ich kann das gar nicht begreifen“, sagt Adolf Haupt, während er sich in seiner Werkstatt umschaut. Der letzte Schuhmacher in Gevelsberg schließt Ende November seinen Laden. Er kann keinen Nachfolger finden, nur die Maschinen verkauft er. Seit 45 Jahren gehört dem 89-Jährigen das Geschäft in der Kölner Straße 10. „Es war nicht ein Beruf, sondern eine Berufung“, sagt er über seine Arbeit. „So ziemlich einen halben Lebenslauf habe ich in dieser Werkstatt verbracht. Aber ich kann nicht mehr.“ Er muss die Werkstatt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.

Früher schiebt er noch Doppelschichten. Sein Geschäft ist an sechs Tagen in der Woche geöffnet. „Als alle noch schliefen, ging ich zur Arbeit und kam zurück, wenn alle wieder im Bett lagen“, erklärt der Gevelsberger. Durch mehrere Krankenhausaufenthalte verliert er seine Kräfte. Momentan steht er nur noch am Mittwochvormittag und freitags in seiner Werkstatt. An den anderen Tagen unterstützt ihn ein Bekannter, der ebenfalls schon lange in dem Handwerk tätig ist. „Es kommt selten vor, dass noch jemand mit 89 Jahren arbeitet“, sagt Haupt. „Ich werde jetzt den Ruhestand genießen.“

Kundenzufriedenheit an erster Stelle

Das Schuhregal ist auch kurz vor der endgültigen Schließung noch prall gefüllt mit Paaren und schon nach wenigen Minuten betritt eine Kundin das Geschäft. „Ich habe gehört, dass Sie bald schließen“, sagt sie. „Würden Sie noch meine Schuhe reparieren?“ Haupt nimmt die Schuhe, stellt sie in sein Regal und fragt, wann die Kundin sie wieder abholen möchte.

Dem Gevelsberger ist die Kundenzufriedenheit sehr wichtig. „Die Kunde werden so bedient, wie es sich gehört. Durch die vernünftige Arbeit werden sie dann immer wieder kommen“, erzählt Haupt. „Manchmal hab ich auch bei der Schuhreparatur selbst draufzahlen müssen, aber das war egal.“

Schuhformen aus Holz hängen an der Decke des kleinen Raumes – und viele, viele Paare Schuhe stehen in den Regalen. Foto: Antonia Jovic / WP

Auch die Kundin an diesem Morgen schätzt Adolf Haupts Zuverlässigkeit „In anderen Schuhhäusern ging die Reparatur nicht oder die Sohlen fielen wieder ab. Hier habe ich das nicht“, erklärt sie. Im Laufe des Vormittags bekommt der Schuhmacher noch weiteren Besuch, unter anderem von seinem Vermieter. Er sagt zum Schuhmacher: „Seitdem wir das Haus haben, sind Sie hier. Ein ruhender Pol.“

Der Gevelsberger wirkt nachdenklich. Blickt durch seine Werkstatt. Schaut sich die Maschinen an. „Schade, schade, schade, wenn ich das hier so sehe. Und das Geschäft lief so gut, warum hat sich keiner finden lassen?“, fragt er.

„Früher waren hier überall Schuhe, man konnte kaum hinter die Theke.“ Heutzutage würden viele Menschen nur noch Sneakers aus Plastik oder Kunststoff tragen. „Da kann man nicht viel reparieren. Damals war das anders.“ Er kramt durch sein Regal und hält einen alten Lederschuh hoch. „Der ist von 1985 und den trag ich immer noch“, erklärt er. Adolf Haupt sieht das Aussterben seinen Handwerks aber auch in den Schnellreparaturdiensten begründet: „Die haben durch ihre Arbeit unserem Handwerk einen schlechten Ruf gegeben.“ Diese Unzuverlässigkeit, die schlechte Ausbildung.

Er sieht der allgemeinen Zukunft seines Berufes aber positiv entgegen: „Mode ändert sich ständig“, bemerkt er. „Irgendwann werden die Turnschuhe wieder verschwinden.“

Seine Arbeit lebt weiter

Auch nach Schließung der Werkstatt wird Haupt seine Spuren in der Stadt hinterlassen. Er spendet Schuhe, Taschen und Gürtel an Bedürftige. Gibt Werkzeug und ein besonderes Paar italienischer Bergschuhe an den Gevelsberger Heimatverein. Schon zweimal hat das Fernsehen bei ihm in der Werkstatt gefilmt.

Die Menschen kennen seinen Namen, er ist die Anlaufstelle vieler gewesen. „Oft kam es mir so vor, als wäre das hier eine Beichtstube“, sagt der Schuhmacher und lacht. Er erzählt von verzweifelten Witwen. Von weinenden Männern und verstorbenen Kundinnen. Bei all diesen Menschen möchte er sich bedanken. Dafür, dass sie ihm in all den Jahren treu geblieben sind. Jetzt möchte er seinen Ruhestand genießen. Auch wenn er am Samstag die Türen seiner Werkstatt endgültig schließt, wird seine Arbeit an den Füßen vieler Kunden weiterleben.