Seine Show ist eine wilde Fußballreise in Wort und Bild: Sven Pistor

Gevelsberg. In „„Vollpfosten Reloaded“ glänzt Sven Pistor als Chronist des Wahnsinns. Eine der ersten Stationen auf seiner Tour ist Gevelsberg

Gevelsberg: Der Bruce Lee des Fußballs schlägt wieder zu

Mit Sven Pistor kommt die bekannte Fußball-Radiostimme des Westens am Donnerstag,16. Januar 2020, live nach Gevelsberg. Der Hörfunkmoderator ist vor allem durch seine samstägliche WDR2-Moderation der Bundesliga-Konferenz und das Tippspiel „Alle gegen Pistor“ bekannt. Seit 2015 tourt er sehr erfolgreich mit „Pistors Fußballschule“ durch NRW. Ab Januar 2020 präsentiert er sein neues Stand-up-Comedy-Programm „Vollpfosten reloaded!!!“ und kommt damit als eine der ersten Stationen in die Aula des Schulzentrums West.

Sven Pistor ist der Bruce Lee des Fußballs. Nach „Alles Vollpfosten!“ meldet er sich furios und kampfeslustig mit seinem neuen Bühnenprogramm „Vollpfosten Reloaded“ zurück - und es gibt wieder voll auf die Zwölf! „Es muss sein, anders ist Fußball nicht mehr auszuhalten“, sagt Pistor, der jetzt schon mit seinem fünften Programm auf den Theaterbühnen unterwegs ist. In „„Vollpfosten Reloaded“ glänzt Pistor als Chronist des Wahnsinns. Frei nach Schalkes Klaus Täuber ist es nun an der Zeit, „Köpfe mit Nägeln“ zu machen.

Pistors Bühnenshow ist eine wilde Fußballreise in Wort und Bild, zwischen Poesie und Fankultur. Gespielt wird übrigens auch. Pistor fordert das Publikum heraus, denn was wäre schon ein Fußballabend ohne ein echtes Klugscheißer-Quiz? Pistors neues Bühnenprogramm „Vollpfosten Reloaded“ - das ist Stand-up vom Feinsten - total irre, einfach witzig und voller verzweifelter Liebe zum Fußball. Ein Abend für alle Fußballbegeisterten und die perfekte Gelegenheit, Verwandten, Freunden oder Bekannten mit Eintrittskarten oder einem Geschenkgutschein für diese oder andere Veranstaltungen des Kulturprogramms eine Freude zu Weihnachtenoder zum Geburtstag zu bereiten.

Karten sind für 24,50 Euro an der Bürgerinfo im Gevelsberger Rathaus, Rathausplatz 1 (Tel.: 02332/771-0; Mo.-Do. 8-16 Uhr, Fr. 8-13 Uhr) oder in der Stadtbücherei, Wittener Straße 13 (Tel.: 02332/83982), zu erwerben. Karten können ebenfalls im Internet unter www.gevelsberg.de oder www.reservix.de bestellt werden.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 16. Januar, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) in der Aula des Schulzentrums West, Am Hofe 14, 58285 Gevelsberg, statt.