Gevelsberg: Dank Kennzeichenhalter ist Kirmes immer dabei

Gevelsberg. Wegen Corona müssen die Gevelsberger auf ihre Kirmes verzichten. Jetzt können Fans sie auf ihrem Kennzeichenhalter am Auto verewigen lassen.

Der Juni ist nun da! Jener Monat in dem für alle Gevelsberger normalerweise die längste Nacht des Jahres stattfindet. Doch in 2020 fällt diese aus, da Corona dafür sorgte, dass die schrägste Kirmes Europas abgesagt werden musste. Trotz allem will und wird der Gevelsberger Kirmesverein, zusammen mit der Stadt und Bürgermeister Claus Jacobi, das Kirmesgefühl in die City tragen. Denn das im Inneren der Bürger fest verankerte Kirmesvirus, es ist stärker als jede Pandemie.

Idee entstand im Stau

Als sichtbares Zeichen der Verbundenheit gibt es seit längerem ja schon die bekannten und beliebten Kirmesflaggen fürs Auto. Jetzt kommt allerdings noch ein weiteres Highlight hinzu: nämlich der Kennzeichenhalter für den Pkw. Eine Idee, auf die der Vorsitzende vom Gevelsberger Kirmesverein, Markus Loetz, kam, als er auf seinem Weg zu Arbeit mal wieder im Stau auf der A40 stand. „Ich hatte ausreichend Zeit mich umzusehen und stellte rasch fest, dass auf den Kennzeichenhaltern der Fahrzeuge in der Regel nur Werbezüge von Autohäusern oder Versicherungen stehen.“ Warum sollte man da also nicht einfach mal den Schriftzug mit der schrägsten Kirmes Europas darauf verewigen?

Zudem sei ein Kennzeichenhalter auch noch eine sehr gute Alternative zur Flagge, da diese nur zur Kirmeszeit angebracht würde. „Der Halter fährt indes das ganze Jahr über Reklame“, kommentierte Loetzi den Gedanken hinter dieser Merchandising-Aktion.

Ein Satz kostet 5 Euro

Die Idee, welche man in der Februar-Versammlung kurz vorgestellt hatte, stieß auf großes Interesse bei allen Kirmesfreunden. Allein nur schon die Vorbestellungen aus den einzelnen Gruppen waren enorm. Nun sind sie endlich da und können ab dem 2. Juni bei „Euronics Meckel“ in der Mittelstraße 34 abgeholt und für 5 Euro pro Satz erworben werden. Sie werden ohne Befestigungsmaterial geliefert, was aber nicht schlimm ist, da sich zur Anbringung die Schrauben des bisherigen Kennzeichenhalters verwenden lassen. Mit solch einem Kennzeichenhalter kann man nun also so richtig „schräg“ durch die Straßen und Gassen der Stadt fahren.

Der Vorstand des Gevelsberger Kirmesverein bedankt sich bei seinem Partner Euronics Meckel für dessen unkomplizierte Unterstützung.

Informationen zu den Öffnungszeiten findet Interessierte im Internet unter: www.euronics.de/gevelsberg-meckel