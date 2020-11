Gevelsberg: Corona-Zweifler verteilen Flyer

Ennepe-Ruhr. In Gevelsberg haben Unbekannte Flyer verteilt, die Zweifel an den Anti-Corona-Maßnahmen schüren sollen. Die Aussagen darauf sorgen für Ärger.

Unbekannte haben in Gevelsberg Flyer verteilt, die offenkundig Zweifel an den Anti-Corona-Maßnahmen schüren sollen. Eine Leserin dieser Zeitung hatte entsprechendes Material in ihrem Briefkasten gefunden. Sie lebt in einem Mehrfamilienhaus und gab an, dass auch andere Hausbewohner es erhalten hätten. Ob die Flyer in weiteren Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises aufgetaucht sind, ist bislang unklar.

„Hast Du Zweifel am Umgang mit dem Grundgesetz seit März 2020?“ – das kleine doppelseitig bedruckte Blatt spricht seine Leser direkt an. Die Rede ist von fehlender Hinterfragung der Regierungspolitik durch die Opposition und einer einseitigen Berichterstattung in den Medien.

Der oder die Verfasser stellen die Sinnhaftigkeit der Maskenpflicht in Frage und sehen ein Schüren von Angst. Die letzte Frage lautet: „Hast Du Zweifel an der geplanten Impfung als Allheilmittel?“ Über allem prangt das Bild einer jungen Frau, die eine Maske in der Hand hält und skeptisch guckt. Daneben steht ein Fragezeigen.

Corona mit Grippe verglichen

Das Ausrufezeichen dazu ist auf auf der Rückseite zu finden. „Mach Dich schlauer!“ steht darunter. Es folgen Verweise auf immunologische Studien, laut denen die Covid-19-Pandemie in ihrer Letalität mit Grippepandemien von 1957 und 1968 vergleichbar sei. Als Quelle ist ein Internetlink angegeben. Letalität ist der Anteil der Erkrankten, der irgendwann an einer Krankheit stirbt und steht auf dem Flyer fälschlicherweise als „Lethalität“ geschrieben.

Ein anderer Link soll belegen, dass mehrere Medien dabei ertappt worden seien, wie sie versuchten, die Situation in Kliniken dramatischer darzustellen als sie sei. Außerdem seien die Viren zu klein, als dass chirurgische Masken oder Stoffmasken davor schützen würden. „Wir haben keine zweite Welle, wir haben einen Labor-Tsunami“, heißt es schließlich, bevor der Leser dazu aufgefordert wird, sich den kostenlosen Internet-Nachrichtendienst Telegram zu installieren.

Im Impressum des Flyers steht Dr. Bodo Schiffmann, daneben die Adresse eines HNO-Zentrums in Sinsheim (Baden-Württemberg). Schiffmann gilt laut mehreren Medienberichten als bekanntes Gesicht unter Corona-Kritikern.

Ärger bei Corona-Krisenstab

Beim Corona-Krisenstab des Ennepe-Ruhr-Kreises sorgen die Aussagen auf den Flyern für großen Ärger. Der Krisenstab koordiniert die Anti-Corona-Maßnahmen der Kreisverwaltung und hält das Infektionsgeschehen täglich im Blick. „Wir kennen diese Flyer bisher nicht und können daher nicht bewerten, ob es sich um eine flächendeckende Verteilaktion handelt“, sagt Astrid Hinterthür, Leiterin des Krisenstabs. „Wenn Sie aber sehen, dass wir einen Corona-Einschlag in Altenheimen wie in Herdecke haben und das vulnerable Gruppen sich nicht gegen das Virus schützen können, dann ist das sehr ärgerlich.“

Der Flyer solle suggerieren, dass es mehr Fälle gebe, weil mehr getestet werde. „Aber das ist ja nicht so“, sagt Hinterthür. „Mittlerweile wissen wir auch, dass es nicht so ist, dass junge Leute das Virus gut vertragen.“ Auf so eine Diskussion dürfe man sich gar nicht einlassen, findet die Krisenstabsleiterin. „Das ist eine zusammengestellte krude Zitate-Sammlung und nur als solche möchte ich sie auch bewerten.“

Auch der Kreispolizeibehörde waren die Flyer bisher nicht bekannt. „Im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis sind uns bisher keine derartigen Flyer gemeldet worden“, sagt Sprecherin Sonja Wever. Lediglich in Herdecke sei vor kurzem ähnliches Material an Schaufenster von Geschäften geklebt worden.

Von Meinungsfreiheit gedeckt

Das bestätigt auch der Staatsschutz auf Nachfrage dieser Zeitung. „In Herdecke hat es auch eine strafrechtliche Relevanz, weil es an Schaufenster geklebt wurde“, erklärt Tino Schäfer von der zuständigen Pressestelle der Polizei Hagen. Das sei bei Flyern aus Gevelsberg nach erster Bewertung nicht so. „Die sind durch die Meinungsfreiheit gedeckt“, so Schäfer.

Die Flyer seien dem Staatsschutz aus der Kommunikation mit anderen Behörden trotzdem bereits bekannt. „Da steckt ja auch eine politische Motivation hinter, auch wenn es keine strafrechtliche Relevanz gibt“, sagt Schäfer. „Deswegen beschäftigt sich auch der Staatsschutz damit.“ Ob sie in anderen Städten in der Umgebung verteilt wurden, konnte der Sprecher nicht sagen.