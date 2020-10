Gevelsberg: Corona bereitet vor allem Älteren Probleme

Gevelsberg. Besonders Pflegebedürftige und Einsame haben Schwierigkeiten durch Corona. Das Seniorenbüro in Gevelsberg bietet Hilfe an.

Es seien die älteren Menschen, die pflegebedürftigen und die einsamen, die von der Corona-Pandemie am stärksten betroffen seien, sagt Daniela Alze. „Diese Menschen sind am meisten gefährdet, und ihnen zu helfen liegt mir am Herzen.“ Doch das ist für die Seniorenbeauftragte der Stadt Gevelsberg und ihr Team vom Seniorenbüro derzeit nicht immer einfach.

Die Nachricht, dass der Ennepe-Ruhr-Kreis auch die 50er-Inzidenzschwelle durchbrochen hat, war noch ganz frisch, da überlegte Daniela Alze gleich, wie sie die Menschen dennoch erreichen kann. „Dann machen wir das eben am Telefon, so wie im Frühjahr, und wir werden trotzdem auch weiter Hausbesuche machen“, sagt sie und ergänzt, dass es in manchen Situationen nicht ohne Hausbesuch gehe. Dann, wenn der Pflegebescheid ins Haus flattert und mit der neuen Lebenssituation Fragen kommen.

„Der Pflegegrad sagt nur aus, dass einem Hilfe zusteht, aber nicht welche.“ Daniela Alze spricht von der Entlastungsleitung, dem Zuschuss für Pflegemittel, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen. Deshalb rät sie allen, sich an das Seniorenbüro zu wenden. „Wir helfen.“ In den vergangenen Monaten haben mehr Menschen als sonst angerufen, sagt die Seniorenbeauftragte und erklärt auch warum.

Tagespflegeplätze reduziert

Als Folge der Corona-Pandemie seien Tagespflegeplätze in den Einrichtungen reduziert worden, wodurch bei vielen die Betreuung neu geregelt werden musste. Besichtigungen von Heimen sei nicht möglich gewesen, ebenso wie der Besuch der Cafeterien.

Viele Vorgaben hätten sich geändert: Wer in die Kurzzeitpflege musste, sollte zehn Tage in Quarantäne, dann das Besuchsverbot in Heimen und Krankenhäusern. Vor allem die Begutachtung vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) in Zeiten der Krise hätte vielen Probleme bereitet, denn die Begutachtung sei von März bis Ende September nur am Telefon erfolgt.

Erreichbarkeit des Seniorenbüros Gevelsberg Die beiden Mitarbeiterinnen im Seniorenbüro Gevelsberg sind zu erreichen unter: Jutta Radel, 02332/771257, und Daniela Alze, 02332/771255. Über die Telefonnummern können Termine für die Pflegeberatung und die Hausbesuche vereinbart werden. Daniela Alze erklärt, dass es keine Öffnungszeiten gebe, die Termine können individuell vereinbart werden. „Das ist auch kurzfristig möglich.“

Daniela Alze erklärt, dass auf dieser Grundlage entschieden wurde, ob dem Betroffenen ein Pflegegrad zusteht und wenn ja welcher. „Wir haben die Menschen auf dieses Gespräch vorbereitet, sind die Fragen durchgegangen und haben auch bei den Widersprüchen geholfen“, sagt Daniela Alze und berichtet von einem Fall, der zeigt, welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben hatten.

Ein Betroffener hatte gesagt, dass er im vierten Stock wohnt, bei dem Gegenüber ist angekommen, dass es einen Fahrstuhl im Haus gibt, was nicht der Fall gewesen sei. Dieses Missverständnis konnte aber aus dem Weg geräumt werden - zugunsten des Pflegebedürftigen.

Hilfe durch Angehörige

Alles in allem, so Daniela Alze, hätte sich der MDK teilweise auch großzügig gezeigt. Das Problem bei vielen Befragten am Telefon sei gewesen: „Keiner gibt gerne Schwächen zu.“ Was in dieser Situation hilft: Wenn der Angehörige dabei ist, und Beispiele von Situationen nennt, in denen bestimmte Dinge nicht geklappt haben. Die richtige Hilfe zu bekommen, sei für viele entscheidend. Und durch den Wechsel von Pflegestufe zur Pflegegrad vor drei Jahren, würden viel mehr Menschen die Möglichkeiten haben, Hilfeleistungen in Anspruch nehmen zu können.

„Doch das können die Pflegedienste nicht leisten“, weiß Daniela Alze. Bei vielen reichten die Kapazitäten nicht aus. Und so sei die Idee der Nachbarschaftshilfe entstanden. Es war eine bundesweite Initiative, die über die Entlastungsleistung abgedeckt wird. Mit diesem Betrag können hauswirtschaftliche Leistungen, Einkäufe, Begleitung bei Arztbesuchen etc. abgerechnet werden. Bei einem ambulanten Dienst wären das drei, vier Stunden im Monat. Wenn Nachbarn helfen, werden 10 Euro pro Stunde abgerechnet, das sei seit Mitte 2019 möglich gewesen.

Idee der Nachbarschaftshilfe

Aber: Bis Anfang 2019 war die Bedingung, zuvor einen Kurs zu absolvieren über 30 bis 40 Stunden. „Doch welcher Nachbar braucht eine Schulung für die richtige Lagerung bei Bettlägerigkeit, wenn er nur den Hausflur für den Betroffenen wischt?“, fragt Daniela Alze. Eine Diskrepanz, die auch der Gesetzgeber sah. Die Idee der Nachbarschaftshilfe war geboren. Auch Gevelsberg machte mit, organisierte Kurse, die es ermöglichten zu helfen, bereits nach zwölf Stunden Schulung.

Im März sei der Kursus wegen der Corona-Pandemie abgebrochen worden. Im November sollte er weitergehen. Doch auch dieses mal machen die steigenden Zahlen von positiv Getesteten den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Mittlerweile könnten diese Entlastungsleisungen in Anspruch genommen werden, ohne Kursus oder nach einer Online-Schulung, weiß Daniela Alze.

Eine gute Entscheidung in der Krise, um unbürokratisch Hilfe zu leisten. Diese Möglichkeit wurde nun bis zum 31. März 2021 verlängert. Aber nur nachbarschaftliche Unterstützung bis zur Haustür, aus Sicherheitsgründen. „Die ambulanten Dienste sehen das nicht als Konkurrenz, sondern als Entlastung“, betont Daniela Alze. Und im Sinne der Betroffenen.

Kontaktarmut problematisch

Viele Menschen seien alleine zu Hause, viele würden an Depressionen leiden, durch die Kontaktarmut vereinsamen, sagt die Seniorenbeauftragte. Diese Erfahrungen hätte auch der Gevelsberger Seniorenservice mit seinen 40 Ehrenamtlichen gemacht. Auch wenn die Besuche eingeschränkt worden seien, es hätten viele Telefonate stattgefunden, um für die Menschen da zu sein. Daniela Alze ist nicht jemand, der Dinge schwarz sieht.

Aber mit Blick auf die dunkle Jahreszeit und die steigenden Zahlen mache sie sich vor allem Sorgen um die Senioren, die alleine zu Hause leben. Das Seniorenbüro sei immer als Ansprechpartner da, sagt sie. Auch wenn vieles geschlossen sei.