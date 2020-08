Gevelsberg: Chinesen kaufen ABC Umformtechnik

Die Gebäude von ABC Umformtechnik GmbH & Co. an der Kölner Straße in Gevelsberg.

Gevelsberg/Ennepetal. Die ABC Umformtechnik ist einer der größten Arbeitgeber der Stadt Gevelsberg – und bald in chinesischer Hand.

Die ABC Umformtechnik an der Kölner Straße ist einer der größten Arbeitgeber Gevelsbergs und gehörte bislang zur Spax-Gruppe, deren Hauptsitz nur wenige hundert Meter weiter in Ennepetal ist. Dies wird sich in nächster Zukunft ändern. Der chinesische Automobilzulieferer Fawer, der global tätig ist, kauft das Unternehmen.

„ABC Umformtechnik hat mit Fawer Automotive Parts Limited Company einen strategischen Investor gefunden, der dem Unternehmen Perspektiven für die langfristige Weiterentwicklung bietet“, teilt die Altenloh, Brinck und Co. GmbH & Co. KG mit. Die chinesische Unternehmensgruppe Fawer entwickelt sich systematisch zu einem globalen Automobilzulieferer, der die zentralen strategischen Zukunftsthemen der Branche erschließt. „In dieser Globalisierungsstrategie von Fawer wird die ABC Umformtechnik eine zentrale Säule werden, denn sie hat dem aufstrebenden Konzern viel zu bieten“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kaufpreis beträgt 12,5 Millionen Euro

Am vergangenen Dienstag wurde der entsprechende Vertrag mit der Fawer-Gruppe unterzeichnet. In den nächsten Monaten werden alle Details des Übergangs vorbereitet, der Anfang bis Mitte nächsten Jahres erfolgt. Die Übernahme der ABC Umformtechnik aus Gevelsberg soll in zwei Schritten erfolgen: Im ersten Schritt erwirbt Fawer 80 Prozent der Anteile und dann später die restlichen 20 Prozent.

Die Gesamtsumme der Transaktionen wird sich laut Informationen dieser Zeitung auf knapp mehr als 12,5 Millionen Euro belaufen. Durch den Verkauf soll die Marktführerposition sowie das internationale Wachstum des Radschraubengeschäfts der ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG weiter gesichert werden. Bei dem Erwerb der ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG handelt es sich um die erste Akquisition eines deutschen Unternehmens durch Fawer Automotive Parts Limited. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen aus Deutschland und China.

1,24 Milliarden Euro Umsatz

ABC Umformtechnik ist Kompetenzführer für Radschrauben und Oberflächensysteme. Der börsennotierte Fawer-Konzern wurde 1998 gegründet. Hauptsitz des Konzerns mit etwa 9000 Mitarbeitern ist Changchun, die Hauptstadt der Provinz Jilin im Nordosten Chinas. Der Gesamtjahresumsatz der Gruppe betrug zuletzt etwa zehn Milliarden Yuan (ungefähr 1,24 Milliarden Euro). Eines der sieben Hauptsegmente von Fawer sind Befestigungssysteme. Dies ist der Geschäftsbereich, zu dem die ABC Umformtechnik künftig gehören wird. Ob durch die Eingliederung der ABC Umformtechnik in Gevelsberg alles weitergeht wie bisher, ist im Detail noch nicht bekannt.