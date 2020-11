Gevelsberg. Die Stadt Gevelsberg will den Sportplatz Hundeicken sanieren. Dafür sollen Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten des Bundes fließen.

Die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg haben die Schlaglöcher auf dem Vorplatz der Sportstätte Hundeicken verfüllt. Dabei soll es aber nicht bleiben. Im Zuge eines größeren Umbaus sollen auch der Kunstrasenplatz und die Flutlichtanlage Am Keuthahn ausgetauscht werden.

Es ist nicht lange her, dass der Vorplatz der Sportstätte, die der FC Gevelsberg-Vogelsang und der SV Ararat nutzen, einer Buckelpiste gleichkam. Wenn es regnete, bildeten sich teils riesige Pfützen. Das sei das Problem bei wassergebundenen Decken, „es bilden sich irgendwann Schlaglöcher“, erklärt Björn Remer, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Umwelt bei der Stadt Gevelsberg, dazu. Dass die Schlaglöcher von den Technischen Betrieben begradigt worden seien, sei eine Maßnahme, die regelmäßig durchgeführt werde, etwa alle zwei Jahre, und die vielleicht bald nicht mehr notwendig sein wird, so Remer. Die Stadt habe nämlich Fördermittel für eine großangelegte Umbaumaßnahme beantragt. Am 16. Oktober war Stichtag, eine Antwort, ob das Geld bewilligt wird, hat es bisher noch nicht gegeben.

So sah der Vorplatz noch im Frühjahr 2020 aus. Die SPD stellte zu dieser Zeit einen Antrag, die Sanierung zu prüfen. Foto: Tim Berninghaus / WP

Insgesamt geht es um etwa 710.000 Euro, die auf der gesamten Sportfläche am Hundeicken investiert werden sollen: in einen neuen Kunstrasenbelag, eine neue Vorplatzgestaltung und die Flutlichtanlage, die noch aus den Anfängen der 70er Jahre stammt und alles andere als energetisch betrieben werden kann.

Der Förderantrag greift auch den Antrag der SPD-Fraktion auf, die die Verwaltung im Frühjahr damit beauftragt hatte, zu prüfen, inwieweit sich der Vorplatz modernisieren lasse. Das Ziel ist es, die Befahr- und Begehbarkeit ganzjährig ohne gravierende Einschränkungen zu ermöglichen. Bei einer Bewilligung der Förderantrags sollen für die Stadt Gevelsberg laut Verwaltung keine weiteren Kosten durch den Umbau der Sportanlage Hundeicken entstehen. Lediglich 56.000 Euro an Entgelt für die Technischen Betriebe müsse sie selbst tragen.

Das Sonderförderprogramm für Sportstätten sei kurzfristig aufgelegt worden, erklärt Björn Remer, es biete in diesem Jahr die Besonderheit, dass eine 100-Prozent-Förderung möglich ist. Im kommenden Jahr werden 90 Prozent gefördert. Fördermittelgeber ist der Bund, das Land übernimmt den Eigenanteil. Mit in den Förderantrag aufgenommen wurde auch der Sportplatz in Silschede. Auch hier wäre ein neuer Kunstrasen notwendig, und auch die Flutlichtanlage ist noch nicht auf LED-Technik umgestellt. Der Kostenfaktor liegt nach Auskunft der Stadtverwaltung bei etwa 300.000 Euro.

Der Investitionspakt Sportstätten Der Bundes-Koalitionsausschuss hat am 3. Juni 2020 ein umfangreiches Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket beschlossen. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sollen Wohlstand und Beschäftigung gesichert und mit Investitionen in Sportstätten die Zukunftsfähigkeit der kommunalen Infrastruktur gestärkt werden. Im Bundeshaushaltsplan 2020 sind dafür 150 Millionen Euro vorgesehen.

Für das Stadion Stefansbachtal wurden jetzt erst einmal keine Mittel beantragt: Björn Remer erklärt, dass der Kunstrasenbelag noch nicht so alt sei und für weitere Maßnahmen vorab Gutachten eingeholt werden müssten, da die Wohnbebauung in der Nähe ist. Eine kurzfristige Planung sei nicht möglich gewesen. Der Fördertopf wurde erst Mitte Juli frei gegeben, Einsendeschluss für die Anträge der ersten Runde war Mitte Oktober. Da das Programm aber auf etwa zwei Jahre angelegt ist, wird das Stadion Stefansbachtal Thema für eine mögliche Fördermaßnahme bleiben.

Knappe Fristen, schnelles Handeln

Mittel für die Sportstättenförderung gibt es sonst auch, nur nicht in diesem Umfang. Üblich waren bisher etwa 60 bis 80 Prozent Förderung. das Sonderprogramm wurde aufgelegt, um „mit Investitionen in Sportstätten die Zukunftsfähigkeit der kommunalen Infrastruktur zu stärken“, so die Begründung des Bundes. „Es war wichtig, schnell zu reagieren, damit wir eine Chance auf die maximale Förderung haben“, erklärt Björn Remer.

Auch der Kunstrasen soll erneuert werden. Foto: Carmen Thomaschewski / WP

Knappe Fristen, die außerhalb der Ratsperiode lagen. Deshalb, so erklärt Bürgermeister Claus Jacobi, sei das Thema an die Fraktionen weitergetragen worden und die Maßnahmen über eine Dringlichkeitsentscheidung auf den Weg gebracht worden. Die entsprechende Vorlage landete in der ersten Ratssitzung nach der Kommunalwahl auf den Tischen der Kommunalpolitiker. Der Rat segnete die Dringlichkeitsentscheidung einstimmig ab.