Gevelsberg: Brutale Gewalttat in der Feldstraße?

Gevelsberg. Ein Mann ist am Mittwochabend in Gevelsberg mit lebensgefährlichen Verletzungen in seiner Wohnung gefunden worden. Eine Mordkommission ermittelt.

In einer Wohnung in der Feldstraße wurde am Mittwochabend ein 50-jähriger Gevelsberger mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden. Eine 48-jährige Nachbarin erhielt von dem Mann eine Nachricht auf ihrem Handy, dass es ihm nicht gut gehe. Als sie nachschaute, fand sie den Gevelsberger verletzt in seiner Wohnung.

Sie informierte sofort die Rettungskräfte. Die bisherigen Erkenntnisse können eine schwere Gewalteinwirkung gegen den Kopf nicht ausschließen. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Hinweise auf die Umstände der Tat oder auf den Täter gibt es bislang nicht. Eine Mordkommission des Polizeipräsidium Hagen hat die Ermittlungen aufgenommen.

