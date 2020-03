Gevelsberg: Betrunkener Fahrer rast in Schilder und Pfosten

Das wird für den Unfallfahrer noch ein Nachspiel haben. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 42 Jahre alte Ennepetaler mit seinem Fahrzeug am Samstag gegen 22 Uhr die Rosendaler Straße in Richtung Schwelm. Kurz vor der Kreuzung Gevelsberger Straße verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. „Dabei beschädigte er mehrere Straßenschilder, Leitpfosten und eine Leitplanke, bevor er sich im Seitenstreifen festfuhr“, beschreibt die Polizei das Ausmaß des Unfalls.

Ein Zeuge habe die Polizei verständigt. Die eingesetzten Beamten verbrachten den stark schwankenden Mann zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.