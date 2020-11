Gevelsberg: AVU kauft Windpark mit 18 Windrädern

18 Windräder in Brandenburg gehören jetzt der AVU aus Gevelsberg.

Gevelsberg. Der Energieversorger AVU aus Gevelsberg hat einen Windpark in Brandenburg gekauft. Das steckt dahinter.

Erneuerbare Energien und Elektromobilität – zwei Bausteine der Energiewende: Die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) erwirbt ihren bislang größten Windpark von der ABO Wind AG aus Wiesbaden. Gemeinsam mit dem Windpark Uckley (2016 durch die TEE übernommen) in direkter Nachbarschaft entsteht damit ein Windfeld von 18 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 66,4 Megawatt (MW) nahe dem Standort der neuen Tesla Gigafactory in Grünheide.

„Wir profitieren von der Kooperation zwischen Trianel, ABO Wind und uns als kommunalem Unternehmen. Als Teil eines Netzwerks aus Stadtwerken investieren wir so in große Projekte für die Energiewende“, erklärt AVU-Vorstand Uwe Träris die Gründe für die Beteiligung der AVU an der TEE.

Park spart 75.000 Tonnen CO2

Der Windpark Spreeau besteht aus acht Anlagen des Typs Vestas V150-4.2MW. Mit einer Gesamtleistung von 33,6 MW ist der Windpark der bislang größte im Portfolio der TEE. Die Inbetriebnahme des Windparks auf dem Gebiet der Gemeinde Spreenhagen in Brandenburg ist für Ende 2021 geplant. Er wird zukünftig circa 110 Millionen Kilowattstunden pro Jahr produzieren – das entspricht dem Verbrauch von 33.000 Haushalten und spart 75.000 Tonnen CO 2 jährlich ein.

Der Standort des Windparks im brandenburgischen Spreenhagen besteht größtenteils aus Wirtschaftswald unweit des namensgebenden Autobahndreiecks Spreeau. Grundstückeigentümerin des Areals ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Die Windkraftanlagen sind 244 Meter hoch, haben eine Nabenhöhe von knapp 170 Metern und einen Rotordurchmesser von 150 Metern.

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.