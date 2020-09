Gevelsberg: 12-Jährige von Hund gebissen – Halter hauen ab

Gevelsberg. Zeugen gesucht: Obwohl einer ihrer Hunde einer Zwölfjährige in Gevelsberg ins Bein gebissen hat, kümmerten sich die Hundehalter nicht um das Kind.

Am Donnerstagmorgen wurde ein 12-jähriges Mädchen auf dem Schulweg im Stefansbachtal von einem Hund gebissen und verletzt.

Die junge Schwelmerin war auf dem Weg zu der Schule Am Hofe, als ihr gegen 9 Uhr zwei unbekannte Personen mit ihren Hunden entgegenkamen. Einer der Hunde lief trotz Leine auf sie zu, sprang sie an und biss ihr in den Oberschenkel. Sie wurde dabei leicht verletzt.

Die Hundehalter kümmerten sich nicht um das Geschehene und entfernten sich weiter in Richtung Stefansbachtal. Das Mädchen ging weiter zur Schule, wo die Eltern und die Polizei informiert wurden.

Die beiden unbekannten Personen beschreibt sie wie folgt:

Die erste Person:- Männlich- Ca. 180cm-190cm groß- Schwarze Jacke- Schwarze Hose- Langer orangener Bart

Die zweite Person:- Weiblich- Schwarze Jacke- Schwarze Hose.

Bei dem Hund, der sie gebissen hatte, soll es sich um einen schwarzen Mops gehandelt haben. Den anderen Hund beschrieb die 12-Jährige als braun und klein. Eine Rasse war ihr nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den beiden Hundehalten geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02332-91665000 eingereicht werden.