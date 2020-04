An der Barmer Straße in Schwelm haben Kriminelle in der Nacht zum Ostersonntag einen frei stehenden Geldautomaten der Sparkasse gesprengt (Symbolbild).

Automaten-Sprenger Geldautomat in Schwelm gesprengt - Flucht in schwarzem Audi

Schwelm. In Schwelm haben Geldautomaten-Knacker einen Automaten der Sparkasse an der Barmer Straße gesprengt. Die Täter flüchteten in Richtung Wuppertal.

Am frühen Ostersonntagmorgen haben Unbekannte einen frei stehenden Geldautomaten der Sparkasse an der Barmer Straße in Schwelm gesprengt. Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 3 Uhr.

Die drei schwarz gekleideten und maskierten Täter erbeuteten das Bargeld und flüchteten anschließend in einem schwarzen Audi in Richtung Wuppertal. Die Höhe des Sach- und Geldschadens wird noch ermittelt. (mit dpa)