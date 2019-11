Steckbrief Geboren in Jena: Claudia Meßthaler (32)

Claudia Meßthaler ist am 2. November 1987 in Jena geboren worden und in Weimar aufgewachsen.

In Jena studierte sie nach dem Abitur BWL und kam anschließend ab November 2013 in das Trainee-Programm der Helios-Gruppe.

Sie kletterte klassisch die firmeninterne Karriereleiter hinauf, war zuletzt im St.-Josefs-Hospital in Bochum-Linden Geschäftsführerin.

Sie ist verheiratet, hat keine Kinder und ist in ihrer Freizeit am liebsten an der frischen Luft. „Rennrad, wandern, Fernreisen, Skifahren“, zählt sie auf.