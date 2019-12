Fußgängerzone in Ennepetal für den Verkehr freigegeben

Die Voerder Straße und die Marktstraße sind zwischen Sparkasse und Busbahnhof wieder für den Autoverkehr freigegeben. Damit ist nach eineinhalb Jahren der Mehrheitsbeschluss des Rates der Stadt Ennepetal umgesetzt worden.

Es gilt eine Einbahnstraßenregelung vom Sparkassen-Kreisel über die Voerder Straße, dann rechts in die Markstraße und Ausfahrt auf die Südstraße. Die Geschwindigkeit ist auf 20 km/h begrenzt, es sind Pkw-Stellplätze mit einer Höchstparkdauer von 15 Minuten eingerichtet. Der Bereich am Marktplatz bleibt zwischen der Einmündung Harkortstraße, die von Anwohnern erreicht werden muss, und der Ausfahrt vom City-Center-Parkplatz als Fußgängerzone erhalten.

Mit der Teilöffnung ist die Geschichte der Voerder Straße um ein weiteres Kapitel reicher. Seit Jahrzehnten gibt es Diskussionen, wie die Haupteinkaufsstraße Milspes gestaltet werden soll. Eine kurze Darstellung der jüngeren Geschichte:

Durchgangsstraße

Entlang der Voerder Straße gab es früher zwar eine Reihe von Geschäften, aber anliegend und in unmittelbarer Nähe auch Industrie. Dort wo heute der Marktplatz zu finden ist, befand sich nicht zuletzt ein Hammerteich. Bis 1956 verkehrte die Straßenbahn zwischen Haßlinghausen und Voerde durch die Voerder Straße. Gravierende Veränderungen im Erscheinungsbild gab es ab Mitte der 70er Jahre. Die Industrie wurde – insbesondere nach Oelkinghausen – verlegt, die Sparkasse baute ihre neue Hauptstelle. In dieser Zeit kamen Ideen wie die so genannte Plattenlösung auf, die das ebenfalls neu errichtete Haus Ennepetal über eine Art Plateau parallel zur Voerder Straße mit dem Marktplatz hätte verbinden sollen.

So sah es auf der Voerder Straße 1981 aus. Mit dem Bau der Neustraße als Ortsumgehung wurde der Verkehr reduziert. Foto: Günter Lintl

Marktplatz und Ortsumgehung

Mitte der 80er Jahre wurde der Marktplatz in seiner heutigen Gestalt angelegt. Mit der Eröffnung der Neustraße als Ortsumgehung 1986 verschwand der Durchgangsverkehr aus der bis dahin sehr dicht befahrenen Voerder Straße. So konnte unmittelbar vor dem Marktplatz ein „Fußgängerzönchen“ (durch das zum Teil noch Busse fuhren) eingerichtet werden. Übrigens sollte schon Anfang der 90er Jahre eine Fußgängerzone gebaut werden, doch nach extremem Druck von Gegnern aus Händlerschaft und Eigentümern stoppte der damalige Bürgermeister August Born

Bau der Fußgängerzone

Nach Jahre langer Diskussion – und gegen zeitweise massive Proteste zahlreicher Händler und anliegender Eigentümer – beschloss der Rat im Jahr 2004 einstimmig den Umbau der Voerder Straße und der Marktstraße zwischen Berninghauser Straße und Busbahnhof zur Fußgängerzone. Ziel war, eine Belebung der Innenstadt zu erreichen – es waren schon zu dieser Zeit zahlreiche Leerstände zu verzeichnen. Doch bis wenige Tage vor der Eröffnung im September 2008 gab es Kritik vor allem von Anliegern, auch nach der Eröffnung ebbte diese nicht ab. Zur gleichen Zeit wurde auf dem ehemaligen Garthe-Wolff-Gelände am Anfang der Voerder Straße das Heilenbecke Einkaufscenter gebaut. Ursprünglich sollte es zur Fußgängerzone hin so gestaltet werden, dass die Menschen zum Einkaufen in Richtung Marktplatz gezogen werden. Schritte in eine solche Richtung sind allerdings nie umgesetzt worden. Später siedelten sich am anderen Ende der Voerder Straße Aldi und der Penny Markt an.

Innenstadtdialog

2013 startete die Stadt den Innenstadtdialog, in dem mit intensiver Bürgerbeteiligung die Entwicklung des Ortskerns von Milspe vorangetrieben werden sollte. Nachdem die Fußgängerzone nicht den gewünschten Effekt erzielt hatte – im Gegenteil, die Zahl der Leerstände stieg an – war in den Diskussionen das Thema allgegenwärtig, Befürworter und Gegner einer Öffnung für den Autoverkehr hielten sich zumeist die Waage. Die einen wollten durch die Befahrbarkeit Impulse für den Handel setzen, die anderen durch Beibehaltung der Sperrung die Aufenthaltsqualität erhalten.

(Teil-)Öffnung

Nach mehrjähriger Diskussion fasste der Rat schließlich am 12. Juli 2018 den Beschluss, die Fußgängerzone wieder zum Teil für den Verkehr zu öffnen.

Nur der Bereich unmittelbar am Marktplatz soll Fußgängern vorbehalten bleiben. Der Verkehr fließt in Einbahnstraßenregelung von der Einmündung Berninghauser Straße aus über die Voerder Straße, nach rechts in die Marktstraße und dann auf die Südstraße.

24 Ratsmitglieder stimmten dafür, 14 dagegen, ein Ratsmitglied enthielt sich. Seitdem arbeiteten Verwaltung und Stadtbetriebe an den Vorbereitungen, u. a. mit Änderung des Bebauungsplans. Für erneute Diskussionen sorgte die Tatsache, dass – nach dem Öffnungsbeschluss – die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen auf bis zu 300.000 Euro beziffert wurden.

Nun rollen wieder Autos durch die Fußgängerzone. Die Umbauarbeiten sind allerdings noch nicht abgeschlossen. So müssen am Minna-Schmidt-Idar-Platz und an der Marktstraße noch Glaswände installiert werden, die den Spielplatz, die Großtagespflegestelle des Kinderschutzbundes und die Außengastronomie schützen sollen. Das wird erst nach dem Jahreswechsel erfolgen. Ebenfalls im kommenden Jahr erfolgt die Installation eines taktilen Leitsystems für Blinde und Sehbehinderte.