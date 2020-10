Für Schwelmer ging es nach diesem Unfall in der Zelle

Halver/Schwelm. Nach einem schlimmen Unfall landet ein Schwelmer in der Zelle. Der Mann hatte zuvor sein Auto zu Schrott gefahren. Das war aber nicht der Grund.

„Uneinsichtig“ gab sich ein 33-Jähriger am Donnerstagabend, nachdem er in Halver außerorts sein Auto kaputtgefahren hat.

Gegen 21.30 Uhr war der aus Schwelm stammende Mann von Radevormwald kommend auf der B229 unterwegs, als er in Höhe Schmalenbach plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und dann völlig die Kontrolle über seinen VW Touran verlor.

Was der Auslöser für das Fahrmanöver war, konnten weder die Polizei noch der Fahrer selbst sagen. Fest steht aber: Es war Alkohol im Spiel. Polizei-Pressesprecher Dietmar Boronowski spricht von absoluter Fahruntüchtigkeit. Die beginnt bei einem Wert von 1,1 Promille, erklärte er. Für den Unfallfahrer wurde ein Rettungswagen gerufen, weil er verwirrt schien und schockverletzt wirkte. Er kam zunächst nach Lüdenscheid ins Krankenhaus. Schon im Rettungswagen war er gegenüber den Beamten nicht besonders kooperativ und zeigte später deutlich seine Ablehnung gegen die Entnahme einer Blutprobe. Nachdem die Untersuchungen in der Klinik keine körperlichen Verletzungen ans Tageslicht brachten, ging es für den Schwelmer von der Notaufnahme direkt in eine Zelle der Lüdenscheider Polizeiwache. Nochmals wehrte er sich unter anderem mit Tritten körperlich gegen die Weiterfahrt. Das brachte ihm eine Strafanzeige wegen „Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte“ ein.

Dass der Führerschein des renitenten Mannes sichergestellt wurde, war am Ende eine reine Formsache. Am Fahrzeug entstand nach Einschätzung der Beamten vor Ort Totalschaden, es wurde abgeschleppt. Bevor der VW zum Stehen gekommen war, hatte er allerdings auf einer Länge von etwa 100 Meter Erdreich aus der Böschung auf die Straße gewirbelt und große Mengen seiner Betriebsflüssigkeiten verloren. Die eingesetzte Halveraner Feuerwehr musste bei diesen Mengen auch passen. Der Löschzug Stadtmitte war mit neun Kräften auf der Bundesstraße, auch um die Einsatzstelle auszuleuchten und abzusichern.

Bei diesem Verschmutzungsgrad musste der Asphalt von einer Fachfirma gesäubert werden. Das Reinigungsfahrzeug traf gegen 23 Uhr an der Einsatzstelle ein. Dies wirkte sich zum Glück kaum auf den fließenden Verkehr aus, da zu der späten Stunde nur wenig Fahrzeuge unterwegs waren. Die konnten problemlos um die Unfallstelle herumgeleitet werden.