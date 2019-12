Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für alle Zeiten „verdorben“

Als Journalist führt man das ein oder andere Mal in seinen Kommentaren schon einmal eine scharfe Klinge. Doch mein einschneidendes Erlebnis hatte ich im wahrsten Sinne des Wortes beim Besuch von Kai Weidner. In seiner Küche vertraute mir der gelernte Koch seine Luxusmesser an, um aus erster Hand den ultimativen Tomaten-Test machen zu können. Wer schon einmal versucht hat, eine Tomate in hauchdünne Scheiben zu zerschneiden, der weiß ein scharfes Messer zu schätzen. Denn ist die Klinge stumpf, wird das zarte Gemüse mehr zerdrückt als geschnitten. Das kann einem mit den Messern, die der Schwelmer als Markenbotschafter vertritt, nicht passieren. Wer einmal eine Klinge aus der Klingenstadt Solingen geführt hat, der weiß, was wahrer Luxus ist,der ist für alle Zeiten „verdorben“ und möchte auf kein anderes Schneidegerät mehr zurückgreifen müssen. Das ist aber ein Luxus, den man sich allerdings leisten können muss. Aber, man gönnt sich ja sonst nichts.