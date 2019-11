Friedenspreis der Stadt Ennepetal verliehen

„Euer Wirken, das besonders darauf ausgerichtet ist, behinderten Menschen zu helfen, Verständnis bei Nichtbehinderten zu wecken und das Miteinander im gegenseitigen Verständnis zu fördern, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine friedensstiftende und auch schon wegen der langen Zeit Eurer Tätigkeit friedenserhaltende Tätigkeit.“ So würdigte der Kuratoriumsvorsitzende Wilhelm Wiggenhagen in seiner Laudatio den diesjährigen Träger des Ennepertaler Friedenspreises, den Verein zur Förderung Körper- und Mehrfachbehinderter Ennepe-Ruhr. Im Rahmen einer Feierstunde im Foyer des Hauses Ennepetal nahm der Vereinsvorsitzende Fritz Kartenberg die Urkunde und den Geldpreis in Höhe von 250 Euro dankend entgegen.

Wiggenhagen hält Laudatio

Wiggenhagen blickte auf die Geschichte des Vereins zurück, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte (wir berichteten). Am 12. März 1969 hatten Eltern spastisch gelähmter Kinder den Verein gegründet. Ziele waren der Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten und die gegenseitige Hilfestellung. Der Kuratoriumsvorsitzende erinnerte an den Gründungsvorsitzenden Fritz Kartenberg senior, den Vater des heutigen Vorsitzenden, und an seinen Stellvertreter Heinrich Tönnessen, die den Verein auf den Weg brachten und lange Zeit führten. Wiggenhagen hob deren Ehefrauen, Anneliese Kartenberg und Anni Tönnessen hervor, stellvertretend für die Mütter, die sich so aufopferungsvoll für ihre Behinderten Kinder eingesetzt hätten. „Sie wussten genau, was es für ihr Kind bedeutete, eingeschränkt bewegungsfähig zu sein oder viele für uns selbstverständliche, grundlegende Tätigkeiten wie z. B. An- und Auskleiden, Essen und Trinken oder auch den Toilettengang nicht ohne fremde Hilfe erledigen zu können. Sie haben diese Kinder im wahrsten Sinne des Wortes hautnah und vielleicht noch intensiver als die Männer erlebt und getröstet, wenn der Verlust an Selbstständigkeit negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl hatte.“ Diese Frauen und Mütter seien die wahren Heldinnen bei der Bewältigung dieser mehr als schwierigen Aufgabe gewesen und bis heute geblieben. Anneliese Kartenberg gehörte übrigens zu den Gästen der Feierstunde.

Sehr persönliche Worte richtete Wilhelm Wiggenhagen an den heutigen Vorsitzenden Fritz Kartenberg junior, der das Amt im Jahr 2000 von seinem Vater übernommen hatte. Beide hatten einst gemeinsam beim RSV Altenvoerde Fußball gespielt. „Du hast immer ein gutes Verhältnis zu Deinem Bruder Axel gehabt und wusstest insofern um die Notwendigkeit zur Erhaltung dieses Vereins und der Fortsetzung der Arbeit im Sinne der Gründerväter“, sagte Wiggenhagen, der auch Christel und Margret Feuerhahn namentlich heraushob. Christel Feuerhahn sei die gute Seele des Vereins, ihre Tochter Margret gehöre als Vertreterin des Vereins auch dem Behindertenbeirat der Stadt an.

Fritz Kartenberg schildert in seinen Dankesworten, wie überrascht er gewesen sei, als ihn Wilhelm Wiggenhagen ihm die freudige Nachricht am Telefon übermittelt habe. Er habe sich gefragt: „Warum wir, warum der Friedenspreis?“ Kartenberg zitierte Kant: „Der Friede muss gestiftet werden, er kommt nicht von selbst!“ Das könne man auf den Verein beziehen. „Auch hier kommt nichts von alleine, seit nunmehr 50 Jahren versuchen wir, unseren Behinderten ein angenehmeres Leben zu ermöglichen. Dies zu ermöglichen bedarf u. a. Ihrer Spenden, denn es erfordert z. B. Betreuung der Behinderten, räumliche Umbauten im Zuhause, diverse Sachen des täglichen Bedarfs und vieles mehr.“ Man sei stolz den Friedenspreis zu erhalten, so Kartenberg.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Blockflötenkreis und vom Chor der Musikschule unter Leitung von Susanne Filler. Foto: Hartmut Breyer / WP

In ihrer Begrüßungsrede hatte Bürgermeisterin Imke Heymann anhand der Geschichte am Beispiel eines Vaters und seines schwerstbehindert zur Welt gekommenen Sohnes deutlich gemacht, wie einschneidend dies für eine Familie sei, wie sehr es das Leben präge. „Es ist, als würden Sie den Beruf, den sie lieben, an 365 Tagen im Jahr ausüben, jahrelang, ohne Wochenende und ohne einen einzigen Tag Urlaub“, zitierte sie den Vater. So oder so ähnlich hätten es die Mitglieder des Vereins auch erlebt. Die Bürgermeisterin würdigte die Leistung des Vereins, der in einer Zeit gegründet worden sei, in der Begriffe wie Inklusion oder Teilhabe nicht zum Sprachgebrauch gehört hätten. „Sie haben mit vielen anderen Menschen in unserem Land dafür gesorgt, dass Behinderung kein Tabu-Thema geblieben ist und in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt wurde“, so Heymann an die Vereinsvertreter gerichtet. „Ohne Sie und viele Mitstreiter würde es heute viele Selbstverständlichkeiten für die Betroffenen nicht geben. Sie haben durch Ihr Wirken die Welt ein bisschen besser gemacht.“

Chor und Blockflötenkreis treten auf

Etwa 100 Gäste, darunter die Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins, Vertreter aus Politik und Verwaltung und der heimische Landtagsabgeordnete Hubertus Kramer mit Gattin Elke, waren zu der Feierstunde gekommen. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Musikschule der Stadt Ennepetal mit dem Blockflötenkreis und dem Chor unter Leitung von Susanne Filler. Laurenz Althoetmar, Bianka Schweser und Ilka Möllenberg trugen zudem Texte vor. Bianka Schweser, die stellvertretende Vorsitzende des Vereins zur Förderung Körper- und Mehrfachbehinderter ist, sang übrigens auch im Chor. Sie richtete nach der Preisverleihung ebenfalls herzliche Dankesworte an Hans-Gerd Bangert, der den Verein als Preisträger vorgeschlagen hatte, an das Kuratorium, an alle, die dem Verein in den vergangenen 50 Jahren zur Seite gestanden hätten, sowie an die Mitglieder, auch an diejenigen, die bereits verstorben sind.