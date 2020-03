Im Jahr 2019 rettete die Ennepetaler Feuerwehr 125 Menschen. Diese Zahl steht im Jahresbericht, den Ulrich Lüdorff in der Jahresdienstbesprechung der Ennepetaler Wehr vortrug. Insgesamt wurde die Feuerwehr 691-mal alarmiert, im Jahre 2018 war es 661-mal. Es gab unter anderem 106 Brandeinsätze und 356-mal rückten die Wehrleute für technische Hilfeleistungen (Unfälle, Gefahrenguteinsätze) aus.

„Wir verfügen über 48 hauptamtliche Kräfte, die nur einen begrenzen Teil der Einsätze und notwendigen Arbeiten abarbeiten können. Die Hauptlast liegt bei den 153 aktiven freiwilligen Kräften, die solche Dinge neben ihren beruflichen Tätigkeiten in rein ehrenamtlicher Arbeit absolvieren“, sagte Ulrich Lüdorff.

Neue Stadtbrandinspektore… Beförderungen Neue Führungskräfte gibt es in der Freiwilligen Feuerwehr Ennepetal: In der Jahresdienstbesprechung wurden Jörg Dörner von der Löschgruppe Külchen und Björn Windhövel von der Löschgruppe Rüggeberg, die beide auch hauptamtlich bei der Wehr tätig sind, zu Stadtbrandinspektoren ernannt. Neue Brandoberinspektoren sind Daniel Gleim (Oberbauer) und Marcus Look (Voerde), Brandinspektoren Marc Barstadt (Voerde) und Andrè Kauffeld (Milspe-Altenvoerde). Andrè Gerlich wurde zum Hauptbrandmeister ernannt, Christopher Vastag zum Oberbrandmeister. Beide gehören zum Löschzug Milspe-Altenvoerde, ebenso Dirk Nolzen, der jetzt Brandmeister ist. Den Dienstrang Unterbrandmeister erhielten Borg Patrick, Florian Breker, David Mockrowski (alle Milspe-Altenvoerde), Dominik Ruben Degener (Voerde) und Björn Heidemann (Rüggeberg). Oberfeuerwehrfrauen bzw. –männer sind jetzt Lukas Beiküfner (Külchen), Annika Baackmann, Helene Eckelt, Isabella Kruzycki (alle Musikzug), Christoph Bottmer, Dennis Klein, Miriam Koch, Judith Annalena Metz, Christoph von Reth (alle Milspe-Altenvoerde), Ogushan Sahin (Voerde) und Jasmin Weber (Oberbauer). Feuerwehrmänner sind Mark Baumann, Niklas Bleckmann, Marc-Leon Hasenbeck (alle Milspe-Altenvoerde), Lukas Fabelje (Rüggeberg), Tobias Kleinjung (Külchen), Fabian Waescher und Tobias Walter (Voerde). Als Feuerwehrmannanwärter aufgenommen wurde Marco Kuhn (Oberbauer). Entpflichtet als stellv. Jugendfeuerwehrwart wurde Daniel Niewel. Nachfolger ist Dirk Nolzen. Löschgruppenführer sind nun Marco Heimhardt (Oberbauer) und Stefan Lippes (Voerde), ihre noch kommissarischen Stellvertreter sind Thomas Kottsieper (Oberbauer) und Tobias Pack (Voerde). Zuvor waren mit viel Dank die Löschgruppenführer Volker Engelking und Jürgen Weissflog verabschiedet worden. Sie erhielten die Ehrennadel in Silber des Kreisfeuerwehrverbands.

Bürgermeisterin Imke Heymann dankte den Wehrleuten und sagte: „In diesem Jahr wird ein umfassender Um- und Erweiterungsbau an der Hauptfeuer- und Rettungswache erfolgen und dabei auch eine eigene Reinigungs-, Desinfektions- und Trockenanlage für die hochwertige Einsatzkleidung installiert.“ Ausgeschrieben sei ein neues Waldbrand-Tanklöschfahrzeug als Ersatz für das dann 23 Jahre alte Tanklöschfahrzeug der Löschgruppe Rüggeberg. Auch eins der zwei Kommandofahrzeuge des Einsatzführungsdienstes werde in diesem Jahr beschafft.

Imke Heymann nannte die Wehrleute „Vorbilder in unserer Gesellschaft“. Sie ging auf das „Leitbild der Ennepetaler Feuerwehr“ (wir berichteten) ein: „Jeder Satz findet meine vollste Zustimmung. Wir können damit allen Interessierten, auch Eltern von Jugendlichen, die in die Jugendfeuerwehr eintreten möchten, deutlich sagen: Bei uns sind Sie und ihre Kinder gut aufgehoben.“ Deutlich sagte dann die Bürgermeisterin: „Wer die Werte dieses Leitbildes nicht mittragen kann und diese Werte nicht leben will, der hat in unserer Feuerwehr keine Zukunft.“ Die Ennepetaler Wehr stehe nicht für Intrigen und Ausgrenzung.

Die beförderten Aktiven der Ennepetaler Wehr. Von links: Christopher Vastag, Dirk Nolzen, Andrè Gerlich, Marc Barstadt, Marcus Look, Daniel Gleim, Björn Windhövel und Jörg Dörner. Foto: Hans-Jochem Schulte / WP

Dann sprach sie im Beisein des Betroffenen und nun ehemaligen Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes Hartmut Ziebs auf die Vorgänge im Präsidium des Deutschen Feuerwehrverbandes ein: „Ein Gremium, dessen wesentliche Aufgabe es ist, Rückhalt für seinen in der Basis beliebten und auch international geachteten ersten Mannes zu sein, stellt sich gegen ihn, obwohl er sich offensichtlich nichts, aber auch gar nichts zu Schulden hat kommen lassen.“

Auch Wehrleiter Frank Schacht thematisierte das Leitbild der Feuerwehr. „Ja, es hat Diskussionen gegeben. Für mich ist das Leitbild ein deutliches und klares Signal des Respekts und der Anerkennung.“ Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm betonte, dass auch der Gesetzgeber genau diese Leitbild-Aussagen formuliert und für die Feuerwehr verbindlich gemacht habe. Zum geplanten Gefahrenabwehrzentrum am Strückerberg sagte Rehm: „Wir alle im Kreis freuen uns darauf. Es geht voran!“

Feuerwehr Ennepetal Auszeichnungen Bürgermeisterin Imke Heymann und Wehrleiter Frank Schacht zeichneten Axel Beiküfner (Külchen) mit dem vom Innenminister vergebenen Feuerwehrehrenzeichen in Silber aus. Beiküfner ist Hauptbrandmeister und Gruppenführer. Für 40-jährige Treue erhielt Wilfried Zuschlag (Külchen) die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in Silber. Zuschlag ist Kommandomitglied. Geehrt werden sollte auch für 40-jährige Mitgliedschaft Axel Blumenroth (Milspe-Altenvoerde). Er war verhindert.

Genehmigt wurde der von Ralf Schieling vorgelegte Kassenbericht. Zum neuen Kassenprüfer gewählt wurde Ulrich Sommer von der Löschgruppe Külchen.

Bevor der Musikzug der Feuerwehr unter Leitung von Peter Eckelt noch einmal musizierte, betonte Wehrleiter Frank Schacht in seinem Schlusswort: „Mein Fazit nach nunmehr weit über fünf Jahren ist durchweg positiv: Uns unterscheidet von vielen anderen Institutionen und Vereinen unser Menschenbild. Vor uns sind alle Menschen gleich, Egal welche Hautfarbe, welche Religion oder Weltanschauung, welche Rasse oder Herkunft. Wer Hilfe benötigt, der bekommt sie. Wert- und Anschauungsfrei. Meinung und Stimmung machen andere. Wir sind es, die Werte vorleben.“ Schacht äußerte auch Wünsche: An erster Stelle stehen steigende Mitgliederzahlen in den Einheiten. Das Thema „Gewalt gegen Einsatzkräfte“ sollte wieder von der Agenda verschwinden können.

Am Jahresende 2019 bestand die Ennepetaler Feuerwehr aus 153 ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und –männer, 48 hauptamtlichen Kräften, dazu kommen 43 Musikerinnen und Musiker im Musikzug, 31 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, zwei Mitglieder in der Unterstützungsabteilung und 50 Mitglieder der Ehrenabteilung. Das sind insgesamt 327 Mitglieder gegenüber 338 im Vorjahr.