Die Freien Wähler Ennepetal (FWE) gehen bei der Kommunalwahl am 13. September ins Rennen um die Ratsmandate. „Wir werden antreten“, erklärte der Vorsitzende der Wählervereinigung, Rolf Hüttebräuker auf Anfrage dieser Zeitung. Stand heute könne man alle 18 Wahlbezirke besetzen, er selbst werde auch wieder kandidieren. Offen ist noch, ob die FWE einen eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt nominieren oder möglicherweise jemand anderes unterstützen wird.

Die FWE hatten bei der Kommunalwahl 2014 mit 8,8 Prozent der Stimmen vier Ratsmandate errungen, im Laufe der Zeit verließen aber drei Mitglieder die Ratsfraktion. Barbara Mittag schloss sich bereits 2015 der SPD an, Volker Imlau und Jutta Hessler wechselten 2019 zur FDP. Die beiden Letzteren begründeten ihren Übertritt mit Alleingängen des Fraktionsvorsitzenden Rolf Hüttebräuker. Eine Rede im Rat, in der dieser mit Blick auf die Grünen radikale Klimaschützer als „linke Öko-Faschisten“ bezeichnet hatte, hatte für Imlau und Hessler letztlich das Fass zum Überlaufen gebracht (wir berichteten). Seitdem ist Rolf Hüttebräuker einziger verbliebener FWE-Vertreter im Rat und besitzt keinen Fraktionsstatus mehr. Er hatte aber bereits damals angekündigt, dass er die FWE für die nächste Wahl wieder neu aufstellen wolle. Das war ihm bereits zur Wahl 2009 gelungen, nachdem zuvor ebenfalls die damalige Ennepetaler Wählergemeinschaft zerbrochen war und unter der Führung von Rolf Hüttebräuker als Freie Wähler Ennepetal weitermachte.

Neue Mitglieder gewonnen

Wer für die Freien Wähler antreten soll, wollte Hüttebräuker noch nicht verraten. „Die Aufstellung ist ja noch nicht erfolgt“, betont er. Neben einigen langjährigen FWE-Aktiven und auch Kandidaten mit Ratserfahrung, die sich zur Wahl stellen wollen, habe man auch neue Mitglieder gewinnen können, verrät er. So habe sich dem Verein eine junge Frau angeschlossen, die vorher nicht politisch aktiv gewesen sei und nun kandidieren wolle. „Das finde ich klasse, da baut sich vielleicht ein Stück Zukunft auf“, so der 69-Jährige. „Es ist wichtig, dass die Leute sich an der Demokratie beteiligen.“

Hüttebräuker erinnert daran, dass er ja eigentlich mit Ablauf der Ratsperiode habe aufhören wollen. „Ich habe große Hoffnungen in Volker Imlau gesetzt.“ Doch der hatte vor zwei Jahren nicht mehr für den Vereinsvorsitz kandidieren wollen. Weil es damals Bestrebungen gegeben habe, sich der FDP anzuschließen und er das habe verhindern wollen, so Hüttebräuker, habe er sich erst wieder für den Vorsitz zur Verfügung gestellt. Der selbstständige Unternehmer will übrigens auch erneut für den Kreistag antreten.

Eigener Bürgermeisterkandidat offen

Ein Wahlprogramm für die FWE gibt es noch nicht. „Ich hatte genug damit zu tun Leute zusammenzubekommen“, sagt Rolf Hüttebräuker. Zudem gehe er davon aus, dass die Corona-Krise den Wahlkampf stark verändern werde. Der Bund habe ein Hilfspaket über 150 Milliarden Euro geschnürt, das Land habe darüber hinaus 25 Milliarden Euro bereitgestellt. „Das ist so eine Menge Geld, das werden wir alle irgendwann wieder zurückzahlen müssen“, sagt er. Zudem schlage sich die Krise auf die Gewerbesteuer nieder. „Da können wir keine großen Sprüche machen. Wir werden den Wahlkampf in die Richtung orientieren müssen, wie wir das für die Zukunft gestemmt bekommen“, meint er.

Ob die FWE einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufstellen, ist noch offen. „Es sieht eher nicht danach aus“, meint Rolf Hüttebräuker. Allerdings müsse das noch im Vorstand geklärt werden. Der FWE-Vorsitzende hat sich für die Wahl zum Ziel gesetzt, das Ergebnis bei der Kommunalwahl 2014 von 8,8 Prozent wieder zu erreichen. „Dann schauen wir mal, was dabei herauskommt.“ Er räumt allerdings ein, dass es ein Problem sei, dass Jens Knüppel nicht mehr dabei sei. Der hatte nämlich in Rüggeberg das einzige Direktmandat für die FWE geholt und so einen großen Anteil an dem starken Ergebnis gehabt. Knüppel legte nach einem Jahr sein Ratsmandat aus persönlichen Gründen nieder. Für ihn rückte damals Jutta Hessler nach.

Noch Zeit für Kandidatenaufstellung

Bislang haben die Freien Wähler ihre Kandidaten aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht aufstellen können. „Wir haben ja noch Zeit bis Mitte Juli“, meint der Vorsitzende Rolf Hüttebräuker. Er hoffe, Anfang/Mitte Mai eine Mitgliederversammlung durchführen zu können.

Auch das Wahlprogramm würde er gern bis dahin ausarbeiten, so Hüttebräuker. Doch eine Vorstandssitzung im März, in der das hätte Thema sein sollen, habe man wegen Corona absagen müssen.

Rolf Hüttebräuker glaubt aber, dass die für den 13. September geplante Kommunalwahl verschoben wird. „Es werden sonst alle Probleme bekommen, richtig Wahlkampf zu machen.“ Seiner Meinung nach sei eine Verschiebung abhängig von den Aussagen der Bundesregierung nach Ostern. Nur wenn dann das Leben wieder in einigermaßen normalen Bahnen weitergehe, werde es beim 13. September bleiben.

Das NRW-Innenministerium hatte in einem Schreiben vom 19. März betont, dass man derzeit am Termin für die Kommunalwahl festhalte. Man halte es vor dem Hintergrund der aktuellen Erlasslage für dringend geboten, die Aufstellungsversammlungen bis zum 19. April auszusetzen. Bis zum Ende der Vorschlagsfrist blieben dann immer noch drei Monate. Es könne davon ausgegangen werden, dass die Versammlungen aufgrund der verfassungsrechtlichen Bedeutung Ausnahmegenehmigungen von den verfügten Veranstaltungsgeboten ausgenommen seien.