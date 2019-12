Findet die politische Monokultur ein Ende?

Was bringt das Jahr 2020 für die Stadt Gevelsberg und ihre Bewohner? Ich glaube, dass dieses Jahr geprägt sein wird von Veränderung, von Fortschritt, von Menschen, die sich auf den Weg machen, um sich in den verschiedensten Bereichen für ihre Stadt zu engagieren. Besonders spannend wird dies in der Politik werden.





Die Oppositionsparteien haben sich zusammengetan, um die absolute SPD-Mehrheit im Rat der Stadt Gevelsberg zu brechen. Mit ihrem Weg, per Stellenanzeige einen geeigneten Gegenkandidaten für den amtierenden Bürgermeister Claus Jacobi zu finden, haben sie es zumindest einmal deutschlandweit ins Fernsehen geschafft.





Um die Tristesse der politischen Monokultur zu beenden, müssen sie aber deutlich an Substanz zulegen und vor allem ihr Profil und die Präsentation ihrer Themen deutlich schärfen.





Sonst wird das nämlich nichts mit dem Plan, demnächst mitgestalten zu dürfen. Dafür stehen zu vielen Veränderungen an, die für das tägliche Leben der Menschen wichtig sind. Dringendste Frage: Wie wird die Innenstadt einmal aussehen? Das, was jetzt entschieden wird, wird einerseits die Weichen für die künftige Entwicklung der Stadt stellen, andererseits für Jahrzehnte prägend sein. Verkehrskonzepte, Klimawandel, Einkaufsangebot, kulturelle Vielfalt, der Bedarf an Wohnraum, die Vereinswelt, Radwege, und so weiter, und so fort – Bereiche, in denen die Stadt Gevelsberg im kommenden Jahr große Schritte in die Zukunft gehen muss, sind zahlreich. Ich freue mich darauf und bin gespannt, wer ab September über diese Schritte mitentscheidet.