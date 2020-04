Finanzamt Schwelm bekommt hervorragendes Zeugnis

Schwelm. Die Bürger haben abgestimmt: Das Finanzamt Schwelm bekommt gute Noten bei der Befragung nach Freundlichkeit, Kompetenz und Hilfsbereitschaft.

Ausgesprochen freundlich, höchst kompetent und stets hilfsbereit: So nehmen die Bürgerinnen und Bürger die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamts Schwelm wahr. Dies ist eine der wesentlichen Erkenntnisse der Bürgerbefragung der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen, die in der in der Zeit vom 1. März 2019 bis 29. Februar 2020 stattfand.

Die Bürgerinnen und Bürger konnten online und anonym rund 40 als Aussagen formulierte Fragen mit einer Note von 1 bis 5 bewerten – höhere Werte bedeuten dabei eine größere Zufriedenheit. Besonders hohe Werte vergaben die Befragten für die Freundlichkeit und fachliche Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamts Schwelm.

„Das Ergebnis bestätigt, dass wir ein zuvorkommender, aufmerksamer und engagierter Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger sind. Es ist zudem eine besondere Wertschätzung für die Leistung und den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch und gerade in der derzeitigen Corona-Krise meistern sie die Herausforderungen hervorragend“, kommentierte Herr Dr. Janke, Leiter des Finanzamts Schwelm.

Erleichterung durch ELSTER

Neben Fragen zum Finanzamt wurden die Bürgerinnen und Bürger auch zu behördenübergreifenden Themen befragt, wie zur Nutzerfreundlichkeit der elektronischen Steuererklärung über ELSTER und dem Service der vorausgefüllten Steuererklärung. ELSTER-User, die diesen Service genutzt haben, empfinden eine erhebliche Erleichterung beim Ausfüllen der Erklärungsvordrucke. Die sehr positive Resonanz sollte noch mehr Bürgerinnen und Bürger motivieren, den Service wahrzunehmen, so Dr. Janke.

Insgesamt nahmen über 68.000 Bürgerinnen und Bürger an der landesweiten Befragung teil – eine mehr als doppelt so hohe Teilnehmerzahl als noch bei der letzten Befragung im Jahr 2016.

Die Gesamtergebnisse der Bürgerbefragung finden Sie unter finanzverwaltung.nrw.de/befragung.