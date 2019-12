Film über die Original Sauerländer Musikanten aus Ennepetal

Im kommenden Jahr besteht das heimische Blasorchester „Original Sauerländer Musikanten“ 60 Jahre. Das erste Geburtstagsgeschenk liegt schon vor: ein Film von Horst Groth über das weit über Ennepetal hinaus bekannte Orchester. Die Uraufführung fand in der Jahresabschlussfeier der Original Sauerländer Musikanten in der „Scheune“ der Familie Fiedler statt und endete für Horst Groth mit Anerkennung und viel Beifall.

Der mehrfach ausgezeichnete Ennepetaler Filmemacher begleitete im Jahr 2018 mit der Kamera alle Auftritte und auch die internen Treffen und Proben der Orchestermitglieder, interviewte Musiker und das Ehrenmitglied Friedrich-Wilhelm Thun. Nur der Gründer und Vorsitzende Horst Gockel kommt in der Vereinsdokumentation nicht zu Wort, er ist aber mehrfach als Trompeter und Vorsitzender zu sehen. Horst Groth hatte mehrfach Drehtermine mit dem „Motor der Sauerländer“ ausgemacht, muste diese aber wegen einer Erkrankung absagen. Horst Gockel starb im Juli dieses Jahres im Alter von 80 Jahren. 59 Jahre führte er als Vorsitzender das Blasorchester.

Begegnung in Kanada mit Kanzler Schmidt

Was macht den Film so interessant für Heimatfreunde? Die musikalische Vielseitigkeit scheint der Betrachter fast zu spüren: Konzerte in Kirchen, gemütliche Musiknachmittage im Hülsenbecker Tal und schmissige Musik im Festzug zur Voerder Kirmes. Der Film taucht auch in die Geschichte des Orchesters ein. Roman Kruzycki sowie die Musiker Udo Fiedler und Waldemar Kowalski stellten Fotos und Filmmaterial zur Verfügung, die Horst Groth mit verwendete.

So ist auch mitzuerleben, wie Vorsitzender Horst Gockel im kanadischen Calgary dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt das rote Halstuch umlegte und ihn zum Ehrenmitglied ernannte. Das war 1977. Das Ennepetaler Orchester befand sich gerade auf einer Reise durch den Westen Kanadas, als der Bundeskanzler in Calgary empfangen wurde. Die Sauerländer musizierten bei dem offiziellen Begrüßungsakt, schließlich übernahm Helmut Schmidt den Taktstock und dirigierte.

Natürlich kommt im Film auch der leider in diesem Jahr verstorbene Gründer und langjährige Vorsitzende Horst Gockel vor. Foto: Horst Groth / WP

In dem Film zu sehen ist u. a. auch ein Interview mit Waldemar Kowalski. Er schildert, wie er durch seinen Vater zum Saxophonisten wurde. Musiker Gerd Schröder, Geschäftsführer Fredi König und auch der Solist Udo Fiedler standen vor der Kamera. Burkhard Schäfer, jetzt Lehrer an der Musikschule der Stadt Ennepetal und schon als 17-Jähriger in Kanada dabei, blies für Groths Film die Trompetensignale aus dem Film „Verdammt in alle Ewigkeit!“ Für den Filmemacher war der Dreh ein Gänsehautmoment.

Horst Groth wird die Dokumentation in sein Vorführprogramm aufnehmen. Alle Besucher erhielten zum Schluss der Veranstaltung von Udo Fiedler eine Kopie des 20-minütigen Films überreicht. In der DVD-Hülle sind auch Fotos zu sehen und ein Text von Jürgen Kuss informiert über die „Erfolgsgeschichte der Original Sauerländer Musikanten“.

Vorstand und Filmemacher (von links): Michael Heerwagen, Rita Waescher, Horst Groth, Udo Fiedler, Jürgen Kuss und Fredi König. Foto: Hans-Jochem Schulte / WP

Michael Heerwagen neuer Vorsitzender

Nach dem Tode von Horst Gockel, Gründer der Original Sauerländer Musikanten und 59 Jahre lang Vorsitzender, gibt es einen neuen Vorstand. Erster Vorsitzender ist jetzt Michael Heerwagen (43), der das Tenorhorn bläst und dem Orchester seit 1992 angehört.

Musik mache er seit dem sechsten Lebensjahr, sagte Heerwagen im Gespräch mit dieser Zeitung. Mit Horst Gockel sei er eng verbunden gewesen. So habe er in Gockels Versicherungsagentur eine Ausbildung zum Bürokaufmann absolviert. Michael Heerwagen möchte die Sauerländer in der Tradition und im Sinne Horst Gockels weiterführen.

Die Kasse im neuen Vorstand führt Rita Waescher, Fredi König ist wie seit Jahrzehnten Geschäftsführer. Obwohl Jürgen Kuss kein offizielles Amt mehr bekleide, bleibe er ein gefragter und kompetenter Ratgeber, betonte Michael Heerwagen.

Jugendblasorchester als Vision

Das Orchester bestehe derzeit aus 20 Musikerinnen und Musikern. Ihm schwebe vor, junge Menschen für diese Art von Musik zu begeistern, so der neue Vorsitzende. Seine Vision sei, ein Jugendblasorchester zu gründen. Auch Kinder sollen mitmachen können. Wer Interesse habe, könne sich bei ihm melden: 02333/608910.