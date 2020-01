Feuer in Gevelsberg: Vor zehn Jahren brannte ein Nachbarhaus

Dies ist nicht der erste Brand in der Häuserzeile am Ochsenkamp: Am Sonntag, 30. August des Jahres 2009, stand das Eckhaus zur Buchholzstraße lichterloh in Flammen und wurde vollkommen zerstört. Es war der Wahlsonntag, an dem die Gevelsberger Claus Jacobi in seine zweite Amtszeit als Bürgermeister beförderten, der um 8 Uhr mit einem Großeinsatz für mehr als 150 Wehrleute aus Gevelsberg, Ennepetal und Sprockhövel und zahlreichen THW-Kräfte begann. Erst nach mehreren Stunden gelang es ihnen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 350 000 Euro.

Die Hausbesitzer, ein älteres Ehepaar, waren um kurz vor 8 Uhr durch das Bellen ihres Hundes auf das Feuer aufmerksam geworden. Es war in der Zwischendecke unter dem Flachdach des Bungalows ausgebrochen.

„Das Feuer hat sich in den Hohlräumen ausgebreitet”, sagte der stellvertretende Stadtbrandmeister Rüdiger Kaiser, der damals wie heute am Einsatzort war. Als Sauerstoff an die Brandnester gelangt sei, habe es durchgezündet. Die Löscharbeiten gestalteten sich extrem schwierig. So musste das THW mit einem Kranwagen die Dachhaut des Bungalows anheben, um den Wehrleuten einen Zugang zu den Brandnestern zu ermöglichen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Das nur etwa 100 Meter entfernt gelegene „Schwimm in” schloss zeitweise.

Kleidung und Akten gerettet

Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, um des Brandes Herr zu werden, rettete als Erstes Kleidung und Akten aus der Wohnung.

Viele Gevelsberger erinnerten sich angesichts des Brandes vom vergangenen Sonntag am Ochsenkamp an den spektakulären Einsatz vor mehr als zehn Jahren. Das Gebäude konnt am Ende erhalten bleiben, das Paar zog nach einer Renovierungsphase wieder in sein Zuhause.