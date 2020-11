Feste Zusage ist dringend erforderlich

Der Haltepunkt Berge-Knapp ist jetzt ander Reihe.

84 Prozent aller deutschen Bahnhöfe sind so gestaltet, dass die Bahnsteige barrierefrei zu erreichen sind. Zumindest nennt die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite diese Zahl für ihre insgesamt 5400 Haltepunkte. Weiter ist dort auf einem Flyer aus dem Jahr 2014 zu lesen: „Die DB AG verfolgt das langfristige Ziel, alle Personenbahnhöfe barrierefrei auszubauen, damit das Reisen mit der Bahn für alle Menschen noch attraktiver wird.“ So viel zur Theorie.





Berge gehört damit zu den 16 Prozent, die noch Nachholbedarf haben. Natürlich sind erst die großen Bahnhöfe dran, die viele Ein- und Aussteiger haben. Und natürlich investiert die Bahn regelmäßig in Umbaumaßnahmen und hat ein riesiges Programm abzuarbeiten. Aber jetzt muss eine feste Zusage für einen Ausbau in Berge kommen. Eine Perspektive, auf die schon so lange gewartet wird.

Berge und Vogelsang sind keine kleinen Quartiere. Sicherlich würden auch mehr Menschen S-Bahn fahren, wenn sie denn auf den Bahnsteig gelangen würden. Ein freier Zugang steht ihnen zu und ist auch ihr gutes Recht. So schwer sollte das doch in der Praxis nicht sein. Oder?