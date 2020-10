Falscher Kommissar warnt Schwelmer telefonisch vor Einbruch

Ein Thema und kein Ende: Erneut sind in Schwelm Telefonbetrüger unterwegs, die ihren meist älteren Opfern versuchen, mit einer erfundenen, aber durchaus glaubhaften Geschichte Geld und Wertsachen zu entlocken. Wenn selbst ein gestandener Rechtsanwalt erst nach einem längeren Gespräch Verdacht schöpft, dass der anrufende „Kommissar Steffens“ nicht die Person ist, die er vorgibt zu sein, dann ist besondere Vorsicht geboten.

Die Masche

Das Telefon des Schwelmers klingelte am Montag genau um 19.30 Uhr. Am Apparat der besagte „Kommissar Steffens“ von der Kripo aus Schwelm. Im akzentfreien Deutsch und mit geschliffenen Worten berichtete der falsche Kriminalbeamte von einem Einsatz „bei Ihnen um die Ecke“. Hierbei seien drei Litauer verhaftet worden, in deren Besitz sich ein Notizbuch befunden hätte, in dem auch sein Name samt Adresse und weiteren Angaben zu seiner Person aufgetaucht sei. Bedauerlicherweise sei einer der Einbrecher in einem weißen Kastenwagen geflüchtet. „Der Anrufer wollte von mir wohl hören, ob ich Bargeld und andere Wertgegenstände im Haus habe“, so der Schwelmer. Erst als der Anrufer nicht locker ließ und weiter bohrte, sei er aber stutzig geworden, habe das Gespräch beendet und den Hörer aufgelegt. „Ich war so vertrauensvoll, das ich bestimmt fünf Minuten lang an einen seriösen Anruf durch die Polizei geglaubt habe“, so der Schwelmer, der danach natürlich sofort der richtigen Polizei über den Betrugsversuch am Telefon berichtete. „Die waren bereits informiert, es hatte schon jemand aus meiner Straße bei der Polizei angerufen.“

Auch Erich Krägeloh gehört zu den Angerufenen, die ins Visier der Verbrecher geraten sind. „Am Dienstagabend um 20 Uhr geht bei mir zu Hause das Telefon. Am Apparat ein Kommissar Steffens. Ich wusste sofort was los war, da mein Freund mir glücklicherweise von seinem Erlebnis berichtet hatte“, so der Schwelmer, der mit dem ebenfalls von den Tätern angerufenen Rechtsanwalt befreundet ist. Auch hier der Hinweis auf einen vermeintlichen Einsatz der Polizei in der Nachbarschaft. „Na klar hab’ ich den Einsatz mitgekriegt, da war ja richtig was los, hab’ ich dem Anrufer an Telefon gesagt. Da war der erst mal richtig irritiert“, erinnert sich Erich Krägeloh. „Für wie blöd halten Sie mich eigentlich, dass ich auf Ihren schei… Trick hereinfalle.“ Da war es mit dem freundlichen Umgangston des Anrufers vorbei. Der Mann habe angefangen ihn zu beschimpfen. „Da hab ich ihm nur gesagt: Junge, du musst dir mal einen neuen Trick aussuchen. Das Dingen ist hier in Schwelm durch und hab’ aufgelegt“, so Krägeloh.

Das rät die Polizei

Bei der Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises ist die neueste Masche der Telefonbetrüger bereits bestens bekannt. „Es sind neun Fälle aus den vergangenen Tagen, die uns bekannt geworden sind. Alle aus dem Bereich Schwelm. Sie sind aber überall nur im Versuchsstadium geblieben, nirgendwo hatte der Täter Erfolg“, so Polizei-Pressesprecherin Sonja Wever im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Beamtin geht jedoch davon aus, dass es noch weit mehr fingierte Anrufe des „Kommissars Steffens“ gegeben hat. „In vielen Fällen ist es ja leider so, dass die Leute einfach auflegen und denken, damit ist die Angelegenheit erledigt.“

Sonja Wever rät zur Vorsicht, wenn Menschen am Telefon vorgeben, von der Polizei zu sein. Die Täter seien sehr geschult, bauten am Anfang des Gesprächs Druck auf. Bei dem Trick mit den falschen Polizeibeamten nutzten die Täter zum einen aus, dass die Leute Vertrauen zu der Polizei hätten, zum anderen spielten sie mit der Angst des Angerufenen, dass bei ihnen eingebrochen werden könnte. Die Beamtin stellt klar: „Es fängt schon damit an, dass die Polizei niemals anruft und vor irgendwelchen Einbrüchen warnt. Dafür haben wir unsere Veranstaltungen, dafür haben wir unsere Medien, das zu verbreiten.“ Der Tipp der Polizei-Pressesprecherin: „Lassen Sie sich gar nicht erst auf ein Gespräch ein, lassen sie sich gar nicht erst in solch eine Situation bringen. Legen Sie sofort auf, und wenn Sie sich verunsichert fühlen, wählen Sie die Nummer der Polizei, die Sie kennen. Das kann auch die 110 sein. Für die Angerufenen ist es ja ein Notfall.“