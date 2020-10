Expertin sieht Wintergärten als Todesfalle für Vögel

Britta Kunz von der Biologischen Station in Ennepetal erklärt, warum Wintergärten eine Gefahr für Vögel sein können.

Auch in Bezug auf die vergangene Folge dieser Serie zum Thema Wintergärten ist es Britta Kunz von der biologischen Station in Ennepetal ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass Wintergärten für Vögel zur Todesfalle werden können.

„Ein Wintergarten ist toll, keine Frage“, gibt Kunz zu. „Aus Artenschutzgründen sind sie aber nicht unproblematisch: Stichwort Vogelschlag an Glas. Vögel können Glas nicht erkennen.“ Wintergärten stünden zudem in einer grünen Umgebung, in der sich oft besonders viele Vögel aufhielten, so Kunz weiter.

Es gebe Nistkästen und Futterstellen. Oft spiegele sich die Gartenumgebung in den Scheiben, wodurch sie direkt angeflogen würden, weil die Vögel darin einen Busch oder Baum erkennen.

Die Biologin verweist auf entsprechende Markierungen für die Scheiben. Dafür gebe es sogenannte „hochwirksame“ Muster. Das sind zum Beispiel vertikale fünf Millimeter breite Linien in einem Abstand von zehn Zentimetern. Auf Vogelsilhouetten oder UV-Stifte sollte verzichtet werden, da diese zu selten Kollisionen verhindern.