Exklusiver Genuss: Kaffeespezialitäten aus Ennepetal

„Mir liegt am Herzen, den Menschen zu erklären, was Kaffee sein kann, was alles darin steckt.“ Schon seit vielen Jahren beschäftigt sich Maximilian Böhm intensiv und leidenschaftlich mit der ganzen Vielfalt des weltweit beliebten Getränks. Nun hat der 35-Jährige sich seinen Lebenstraum erfüllt und an der Oelkinghauser Straße 2 eine eigene Kaffeerösterei gegründet: „maxbean – The Good Roasters“. Sieben individuelle Kaffeespezialitäten produziert und verkauft er dort.

Rohe Kaffeebohnen, die er von einem Hamburger Importeur bezieht. Foto: Hartmut Breyer / WP

Wenn Maximilian Böhm anfängt, von den 11.000 Kaffeevarietäten, die es weltweit gibt, von den botanischen Besonderheiten der Pflanzen, von der Verarbeitung und der idealen Zubereitungsweise zu sprechen, dann sprudelt es nur so aus ihm heraus. Die Faszination Kaffee hat ihn so sehr gepackt, dass er seinen Job als Unternehmensberater an den Nagel hängte und sich den Bohnen, die für ihn die Welt bedeuten, zuwandte. Er absolvierte an der Kaffeeschule Hannover einen IHK-Kurs zum Kaffeeröster für Spezialitätenkaffees sowie zum Kaffee-Sommelier. „Darin geht es um die sensorische Wahrnehmung, wie beim Wein-Sommelier“, erklärt er.

Durch seine Leidenschaft lernte er Tamas Fejer kennen, der in Düsseldorf eine bekannte Rösterei betreibt. Maximilian Böhm durfte bei Fejer ein Jahr lang hospitieren. Dafür nahm er zunächst seinen Jahresurlaub, reduzierte später seine Wochenarbeitszeit. Die kaufmännische Seite mit Erstellung eines Finanz- und Businessplans bereitete Böhm, der Wirtschaftspsychologie sowie Finance & Management studierte, naturgemäß kaum Kopfschmerzen.

Handaufguss Die schönste Art, Kaffee zu genießen So wie das Rösten von Kaffeebohnen eine Wissenschaft für sich ist, ist es auch die richtige Zubereitung von Kaffee. Maximilian Böhm bevorzugt den Handaufguss von frisch gemahlenem Pulver. „Das ist für mich die schönste Art, Kaffee zu genießen.“ Zunächst spült er den Papierfilter aus, um kleine Partikel zu entfernen. Dann füllt er das Kaffeepulver ein – etwa 6 g pro 100 ml Wasser – und befeuchtet zunächst das Mehl. „Das ist die so genannte Blooming-Phase“ erklärt er. Dabei quellt der Kaffee auf und setzt Gase frei. Dann folgt der Aufguss. Das Wasser sollte für Filterkaffee 92 bis 96 Grad heiß sein, für Espresso 88 bis 94 Grad. Zweieinhalb bis drei Minuten ist die ideale Aufgusszeit. „Geht es zu schnell, werden zu viele saure Stoffe ausgelöst“, so der Experte. Am Ende würden die Bitterstoffe freigesetzt. Übrigens bietet Böhm in seiner Rösterei auch Zubehör an. Und sein Kaffee ist in versiegelten Tüten mit Aromaventil verpackt. „Die Bohnen gasen nach der Röstung noch aus, so kann das freigesetzte CO 2 entweichen.“ Historisch gesehen gebe es drei Generationsschritte des Kaffeegenusses, erklärt Maximilian Böhm: die Zeit ab den 50er Jahren, als es jedem möglich war, Kaffee zu Hause zu genießen; ab den 90ern, als espressohaltige Getränke, auch mit Aromen, sowie Pads und Kapseln aufkamen; seit einigen Jahren dann die Spezialitätenkaffeeröster, die den Kaffee und seinen Ursprung in den Vordergrund stellen.

Nachdem er in Oelkinghausen geeignete Räume gefunden hatte, ging es an die praktische Vorbereitung. Erst baute er um, dann installierte er den großen, computergesteuerten Kaffeeröster, in dem er bis zu 15 Kilogramm Kaffee rösten kann. Zudem richtete er eine Sitzecke und eine Bar ein, denn Kunden sollen seine Kaffees natürlich auch im passenden Ambiente probieren können. „Ich darf hier einen untergeordneten Kaffeeausschank betreiben“, erklärt er, sprich: Es handelt sich nicht um ein richtiges Café, aber zur Verköstigung darf er Kaffee servieren.

Sieben „maxbean“-Kaffees wird Maximilian Böhm zum Start anbieten – vier Filterkaffees und zwei Espressi sowie einen entkoffeinierten Kaffee. Letzteren hat Maximilian Böhm übrigens „maxmom“ genannt. „Meine Mutter hat gesagt, dass sie mich nicht unterstützen würde, wenn ich keinen koffeinfreien Kaffee anbiete, weil sie nur den trinken kann“, meint er lächelnd. Seine Mutter stammt übrigens aus Ennepetal, ihr Bruder ist Inhaber der Firma Altfeld Recycling an der Kölner Straße. Maximilian Böhm ist zeitlebens in Halver zu Hause.

„Ich hatte sieben Kaffees im Kopf, habe mit einem Rohkaffeehändler gesprochen, der mir Proben geschickt hat“, erklärt er. Auf einem Probenröster für 50 Gramm Kaffeebohnen experimentierte er mit verschiedenen Röstprofilen, bis er seine Wunschkaffees herausgeschmeckt hatte. Mit „Röstprofil“ wird die Kombination aus Rotation der Trommel des Kaffeerösters, Brennerleistung und Temperaturverlauf während des Röstvorgangs bezeichnet. Auch die Kaffeemenge spielt eine Rolle. „Die grundlegende Aromatik einer Kaffeebohne kann ich nicht verändern, aber die Nuancen etwa von Süße, Säure, Spritzigkeit schon“, sagt Maximilian Böhm, der betont, das er kein Einheitsgetränk erzeugen will, sondern die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Sorten herausholen möchte.

Maximilian Böhm beim Handaufguss von Filterkaffee. Foto: Hartmut Breyer / WP

Nachvollziehbarer Weg der Bohnen

Über einen Hamburger Importeur bezieht Böhm seine Kaffees, die aus Äthiopien, Uganda, Indien, Costa Rica, Brasilien und Guatemala stammen. Ähnlich wie beim Wein würden beim Kaffee Region und Lage eine große Rolle spielen. „Aus Äthiopien kommen beispielsweise eher florale Kaffees, aus Guatemala schokoladige“, erklärt er. So hat er einen Filterkaffee aus äthiopischen Arabica-Bohnen im Angebot, der nach Jasmin, Bergamotte und sogar fast mehr nach Schwarzem Tee als nach Kaffee schmeckt. Dagegen erinnert eine Espresso-Mischung aus guatemaltekischen und brasilianischen Arabica-Bohnen an dunkle Schokolade, Nussnougat und Waldhonig.

Kaffee war früher ein Luxusgut und ist es inzwischen teilweise wieder. Und so haben Maximilian Böhms individuell und in Kleinmengen gerösteten Spezialitäten ihren Preis. Zwischen 24 und 26 Euro je Kilo kosten die Espressi, von 28 bis 36 Euro reicht die Spanne bei den Filterkaffees. „Das sind keine Alltagskaffees“, betont Böhm. Außerdem kenne er beispielsweise den Weg der Bohnen aus Costa Rica von der im Familienbesitz befindlichen kleinen Farm mit 0,7 Hektar über den Exporteur im Hafen bis zum Händler in Hamburg. Es sei ganz fair gehandelter Kaffee, auch wenn er kein Fairtrade-Siegel trage.

Ein kunstvoll verzierter Cappuccino. Foto: Hartmut Breyer / WP

Werksverkauf und „Open Cupping“

Online über www.maxbean.de (die Seite soll in Kürze an den Start gehen) und über einen Werksverkauf donnerstags und freitags von 11 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 14 Uhr bietet Maximilian Böhm seine „maxbean“-Kaffees an. Zudem möchte er Einzelhändler gewinnen, die die Produkte ins Sortiment nehmen. Immer am ersten Freitag im Monat will er außerdem an der Oelkinghauser Straße 2 ein „Open Cupping“, eine Degustation in Form eines Tags der offenen Tür veranstalten. „Das soll eine kleine Genussreise durch mein Kaffeeportfolio werden“, sagt Böhm. Und ab März möchte er darüber hinaus mit Kaffeeseminaren starten, denn: „Ich verstehe es als Aufgabe, den Menschen die Feinheiten von Kaffee zu vermitteln und ihnen bewussten Genuss zu ermöglichen.“