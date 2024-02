Essbare Stadt Schwelm: Jetzt wird angerichtet!

Schwelm Beim Projekt Essbare Stadt Schwelm wird es jetzt konkret. Noch können Bürger beim Urban Gardening mitmachen. So funktioniert es.

Einmal im Quartal organisiert die „Engagierte Stadt Schwelm“ ein Treffen für engagierte BürgerInnen, um an verschiedenen Projektideen für Schwelm zu arbeiten. In freundlicher Atmosphäre werden Ideen und Kontakte ausgetauscht, MitstreiterInnen gefunden und Termine für die Arbeitsgruppen festgelegt. Darunter fällt auch die AG „Essbare Stadt“, die schon 2023 bei einem runden Tisch von „Schwelm besser machen“ entstand und für die Bastian Fröhlich verantwortlich ist. Nun findet für das Projekt das erste Planungstreffen statt: am Donnerstag, 22. Februar, um 16 Uhr am ehemaligen Mühlenteichspielplatz, Nähe Obermauerstraße 11.

Darum geht’s bei dem Vorhaben: Das Projekt „Essbare Stadt“ zielt darauf ab, Stadtmenschen den Obst- und Gemüseanbau näherzubringen. Dafür stellt die Stadtverwaltung die Fläche am ehemaligen Mühlenteichspielplatz zur Verfügung.

Um hier ein schönes „Urban Gardening Projekt“ entstehen zu lassen sind nun alle eingeladen, die einen grünen Daumen haben und sich beteiligen möchten. Vor allem auch die umliegenden Nachbarn, Kitas und Schulen sind willkommen.

Am 22. Februar werden an Ort und Stelle des Projektes erste Überlegungen getroffen, wo Hochbeete entstehen können, welche Materialien benötigt werden und Gespräche mit den AnwohnerInnen geführt, um sich kennenzulernen. Denn der Ort soll auch zur Begegnungsstätte werden und den Platz, der aktuell brach liegt, mit Leben füllen.

Nach der Besichtigung geht es weiter in die Kulturwerkstatt, Moltkestraße 24a, wo Bastian Fröhlich das Konzept der „Essbaren Stadt” näher erläutert. Anmeldung dazu sind erbeten unter: froehlichb95@gmail.com

Die Engagierte Stadt Schwelm führt Menschen zusammen, die etwas Sinnvolles in ihrer Stadt bewegen möchten. So sollen Stück für Stück nachhaltige Projekte für eine lebenswerte und zukunftsfähige Stadt entstehen, in der sich alle wohlfühlen. Seit 2022 arbeitet eine kleine Gruppe engagierter BürgerInnen ehrenamtlich an dem Aufbau, u.a. in Kooperation mit der Servicestelle Ehrenamt Schwelm. Zur Seite stehen weitere 113 Städte, die sich seit 2015 in dem bundesweiten Netzwerk befinden

