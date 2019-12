Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diskussionen werden weitergehen

Eine Hoffnung lässt sich mit der Öffnung der nun ehemaligen Fußgängerzone auf jeden Fall verbinden: dass der Verkehr ab sofort nur noch in eine Richtung fließt. Zuletzt hatten sich viele Autofahrer den Bereich nämlich schon gegen alle Regeln zurückerobert und waren rücksichtlos in beiden Richtungen hindurchgefahren.





Die Befürworter der Freigabe haben immer betont, dass diese für eine Belebung der Innenstadt sorge. Die Gegner befürchten dagegen die Zerstörung der bisherigen Aufenthaltsqualität. Diese beiden Positionen sind unvereinbar. Also werden die Diskussionen weitergehen, zumal der politische Beschluss zur Öffnung nicht auf der Grundlage fundierter Prognosen oder umfassender Planungen erfolgt ist, sondern aus dem Bauch heraus als Ausdruck einer tiefen Ratlosigkeit.





Es bleibt der mit wenig Hoffnung formulierte Appell an alle Beteiligten, die Situation anzunehmen und zu versuchen, etwas daraus zu machen. Immerhin hat die Stadt mit der Ansiedlung von Bürgerbüro und Bücherei am Marktplatz ein gutes Signal gegeben und die Ansiedlung des Action-Marktes zieht Menschen in die Innenstadt. Doch nun sind Händler und Eigentümer, deren Willen mit der Fuzo-Öffnung umgesetzt wurde, gefragt. Den Autos beim Durchfahren und beim Einparken zuzugucken, reicht nicht, um die erhoffte Belebung zu erreichen.

